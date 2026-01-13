Controllo su strada nel Cilento: due arresti, sequestrata un’arma e munizioni

di Marisa Fava

Nella serata dell’11 gennaio 2026, nel Salernitano, i militari dell’Arma hanno eseguito un arresto nei confronti di due soggetti, legati da rapporto di parentela, nell’ambito di un’attività di controllo del territorio.

Secondo quanto ricostruito, durante la verifica su un’autovettura su cui viaggiavano i due, sarebbe stata rinvenuta un’arma da fuoco con identificativi non leggibili, insieme a munizionamento. L’arma, stando agli accertamenti, risultava occultata in una parte non immediatamente visibile del veicolo; ulteriori proiettili sarebbero stati trovati anche all’interno dell’abitacolo.

I due sono stati condotti presso la casa circondariale competente, dove restano a disposizione dell’Autorità giudiziaria in attesa delle determinazioni del giudice per le indagini preliminari.

Come previsto, il provvedimento è impugnabile e le ipotesi di reato dovranno essere valutate nelle successive fasi del procedimento. Le persone coinvolte sono da ritenersi non colpevoli fino a eventuale sentenza definitiva.