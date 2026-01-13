Vietri sul Mare celebra i ceramisti: fuoco, musica e sapori il 17 gennaio

di Marisa Fava

L’iniziativa rientra nel calendario delle manifestazioni culturali promosse sul territorio comunale. Musica, spettacoli e sapori della tradizione tornano protagonisti sabato 17 gennaio 2026 in occasione della storica Festa dei Ceramisti, appuntamento che ogni anno celebra il legame profondo tra il territorio e la sua più antica arte.

L’iniziativa, in programma nell’area antistante la stazione ferroviaria, si inserisce nelle celebrazioni di Sant’Antonio Abate, figura simbolica legata al fuoco, agli animali e ai mestieri che ne fanno uso quotidiano. Una ricorrenza particolarmente sentita in una comunità che da secoli vive di artigianato e manualità.

A partire dalle 18.30 il pubblico potrà assistere alla benedizione del fuoco e degli animali, seguita da suggestive performance artistiche con le fiamme, uno spettacolo di mangiafuoco e un momento musicale dal vivo che accompagnerà l’intera serata.

Non mancheranno gli stand gastronomici, con degustazioni di piatti tipici, rievocando l’antica tradizione conviviale che un tempo vedeva maestri ceramisti e lavoratori delle “faenzere” riuniti attorno alla stessa tavola.

Un evento che unisce fede, identità culturale e partecipazione collettiva, confermandosi come uno degli appuntamenti più rappresentativi dell’inverno vietrese.