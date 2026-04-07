Teatro Arbostella, dopo la pausa pasquale ancora in scena il capolavoro di Viviani: “A morte ’e Carnevale”

di Marisa Fava

Dopo la pausa pasquale, il Teatro Arbostella di Salerno torna ad accendere il suo palcoscenico con il penultimo appuntamento della XVIII Stagione Comica. Per altri due weekend di aprile sarà ancora in scena la compagnia stabile “Gino Esposito”, eredità artistica del compianto direttore, oggi portata avanti da Arturo Esposito e Immacolata Caracciuolo, da anni alla guida della direzione artistica e organizzativa della struttura di Viale Verdi.

Il cartellone, che continua a proporre un equilibrio tra autori classici e contemporanei, punta stavolta su “A morte ’e Carnevale”, celebre opera di Raffaele Viviani. Una commedia brillante e pungente, capace di affrontare con ironia e ritmo serrato temi come avidità, ipocrisia, interesse e convenienza.

In scena la compagnia stabile “Gino Esposito” con la regia di Francesco Delli Priscoli

La regia è affidata a Francesco Delli Priscoli, che sale sul palco anche come interprete nel ruolo di Rafele, il nipote sfortunato e sfaticato di Pasquale Capuozzi, detto Carnevale, interpretato da Antonio Siani. Carnevale è il fulcro della vicenda: una figura dura, spietata, simbolo della commedia di mestiere, segnata dal ruolo di strozzino.

Le sue condizioni di salute peggiorano progressivamente, accompagnando il pubblico verso una trama ricca di interessi familiari, eredità contese e colpi di scena. Attorno alla sua morte si muovono infatti le speranze di guadagno di ‘Ntunetta, la compagna di Carnevale, interpretata da Francesca Musa, e dello stesso Rafele. Ma la storia prenderà una direzione inattesa, riservando una verità sorprendente che emergerà soltanto nel corso dello spettacolo.

Il cast completo dello spettacolo

Accanto ai protagonisti, sul palco si alterna un cast numeroso che contribuisce a dare alla commedia ritmo, vivacità e momenti di autentica comicità. Fanno parte dello spettacolo Paolo Guadagno, Sabatino Petti, Pia Memoli, Silvana Avallone, Francesca Santonicola, Elena Senatore, Alfonso Genco, Antonio Pontillo, Emmanuela Cioffi, Sergio Rivetti, Guido Mattera ed Emma Delli Priscoli.

La direttrice di scena è Annamaria Apicella, mentre le scenografie sono curate dalla CMC Group.

Date, orari, biglietti e prelazione abbonamenti

Lo spettacolo sarà proposto nelle date del 28 e 29 marzo e dell’11, 12, 18 e 19 aprile 2026, con inizio il sabato alle ore 21.00 e la domenica alle ore 19.30.

Per quanto riguarda i biglietti, il costo è di 15 euro per l’intero e di 13 euro per il ridotto riservato agli over 65.

La direzione del teatro informa inoltre che, in occasione di questo spettacolo e del prossimo appuntamento in cartellone, sarà possibile esercitare il diritto di prelazione per il rinnovo dell’abbonamento alla stagione 2026/2027, versando presso il botteghino un acconto pari alla metà del costo complessivo della tessera, fissato in 110 euro.