Controlli NAS tra Salerno, Avellino e Benevento: sequestrati 12 quintali di alimenti irregolari

di Marisa Fava

Controlli a tappeto dei Carabinieri del NAS nelle province di Salerno, Avellino e Benevento in vista delle festività pasquali. L’attività ha riguardato in particolare la sicurezza alimentare dei prodotti tipici e la verifica delle strutture socio-assistenziali per anziani.

Il bilancio complessivo parla di circa 12 quintali di alimenti sequestrati, per un valore superiore ai 120.000 euro, e sanzioni amministrative per circa 8.000 euro.

Provincia di Salerno

Nell’Agro Nocerino Sarnese, nella Piana del Sele e nel capoluogo, sono emerse diverse irregolarità. Due laboratori di pasticceria sono stati sospesi in collaborazione con l’ASL per gravi carenze igienico-sanitarie, tra cui presenza diffusa di sporco e residui organici sulle attrezzature.

Sequestrati circa 175 kg di prodotti dolciari privi di tracciabilità. In altre attività sono state invece riscontrate irregolarità minori, con prescrizioni per il ripristino delle condizioni igieniche.

Controllate anche alcune strutture per anziani: rilevate criticità come superamento della capienza, presenza di muffa, intonaci deteriorati e carenze nei sistemi di emergenza e nelle dotazioni per la disabilità.

Provincia di Avellino

Nel territorio avellinese i NAS hanno sequestrato circa 7 quintali di prodotti dolciari. In tre pasticcerie sono state riscontrate problematiche strutturali e igieniche, tra cui muffa sui soffitti, vetri danneggiati e disordine nei depositi.

In una struttura per anziani è stata accertata una carenza di personale socio-sanitario, oltre a criticità come l’assenza di zanzariere e il malfunzionamento dei campanelli di emergenza.

Provincia di Benevento

Nel capoluogo e nella Valle Telesina, i controlli hanno portato al sequestro di circa 300 kg di prodotti dolciari e da forno privi di tracciabilità.

In altre attività sono state riscontrate irregolarità minori, con diffide per disordine nei locali e gestione non conforme dei materiali da imballaggio.

Il bilancio

L’operazione rientra nelle attività di prevenzione e tutela della salute pubblica intensificate in vista della Pasqua, con l’obiettivo di garantire sicurezza e qualità dei prodotti alimentari e dei servizi offerti ai cittadini.