Baronissi Calcio 2010, orgoglio oltre il risultato nella finale di Coppa Campania

Il Baronissi Calcio 2010 esce sconfitto dalla finale di Coppa Campania, al termine di una gara intensa e combattuta, decisa ai calci di rigore dopo lo 0-0 maturato nei tempi regolamentari.

Un epilogo amaro per la formazione biancoblù, che però non cancella quanto mostrato in campo e sugli spalti. Resta infatti una prestazione solida, generosa e all’altezza dell’appuntamento, accompagnata da un forte senso di appartenenza che ha coinvolto squadra, società e tifoseria.

A Montesarchio, il Baronissi ha potuto contare sul sostegno di oltre 500 tifosi, presenti per accompagnare la squadra in una delle partite più importanti della stagione. Un attaccamento profondo ai colori biancoblù, espresso con maturità e passione prima, durante e dopo la gara.

Tra i momenti più significativi della giornata, il lungo applauso finale rivolto alla squadra nonostante la sconfitta. Un gesto che racconta bene il legame tra il club e la sua comunità, ben oltre il risultato sportivo.

La società ha voluto rivolgere un sentito ringraziamento alla città di Baronissi, ai tifosi e all’Amministrazione Comunale, con un particolare riferimento all’Assessore allo Sport, per la vicinanza e il supporto dimostrati.

Un pensiero speciale è stato dedicato anche alla Scuola Calcio, ai bambini e alle loro famiglie, presenza viva e autentica sugli spalti e simbolo del futuro e dell’identità più genuina del progetto sportivo.

Dal punto di vista tecnico, il Baronissi Calcio 2010 ha disputato una finale di alto livello, affrontata con coraggio, qualità e spirito di sacrificio. Per quanto espresso nell’arco dei 90 minuti, la formazione biancoblù avrebbe potuto ambire alla vittoria, ma l’esito dei rigori ha premiato gli avversari.

Al di là del risultato, resta il valore di un gruppo unito, costruito su principi di lealtà, correttezza e senso di appartenenza. Un percorso che continua a rappresentare motivo di orgoglio per l’intera società.

Il club ha espresso gratitudine ai calciatori, al mister, allo staff tecnico e a tutti i dirigenti per l’impegno profuso nel corso della stagione.

“Non è il finale che sognavamo, ma è una storia che merita di essere raccontata con orgoglio. Oggi il risultato sportivo non ci premia, ma abbiamo riscoperto qualcosa di ancora più grande: identità, attaccamento e senso di comunità.

Vedere oltre 500 persone al nostro fianco, sentire quel coro finale anche dopo la sconfitta, è stato un brivido che porterò sempre con me.

Questa squadra ha dato tutto: ha giocato una finale con coraggio, qualità e spirito di sacrificio. Per quello che si è visto in campo, avremmo potuto vincere. Poi i rigori… e il calcio, a volte, sa essere crudele.

Ma questa partita non ci toglie nulla. Non ci toglie il percorso, non ci toglie il gruppo che siamo: vero, unito, costruito con valori forti.

Noi sappiamo anche perdere, con le lacrime ma con l’orgoglio di chi ha fatto tutto nel modo giusto.

E da qui si riparte. Ci sono ancora due partite di campionato, un obiettivo da raggiungere e un sogno da inseguire.

Questa finale non ci spegne, ci accende ancora di più.

Io ci sono oggi, e ci sono dal 2010. Ci sarò domani, per lottare, per soffrire, per rialzarci… ma soprattutto per vincere insieme.”