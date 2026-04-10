Sporting Arechi Pellezzano, il padel protagonista: doppia sfida in Coppa Italia Tpra

di Marisa Fava

Ritorna l’adrenalina della Coppa Italia Tpra e a Pellezzano l’aria è già carica di attesa. Due match, due circoli coinvolti e un solo obiettivo per lo Sporting Arechi Padel: continuare il proprio percorso nel girone provinciale.

Nella giornata di sabato 11 aprile, entrambe le formazioni maschili del club, Red e Orange, scenderanno in campo in una sfida decisiva per conquistare l’accesso alla fase successiva del torneo.

Red in campo al mattino al Centro sportivo Casignano

Ad aprire la giornata saranno i Red, impegnati alle ore 9 sul campo amico del Centro sportivo Casignano. Di fronte ci sarà la formazione Men del Salerno Padel Club, avversario solido in un match che si preannuncia equilibrato e ricco di intensità.

Orange in trasferta per il derby decisivo

Nel pomeriggio, alle ore 15:30, sarà la volta degli Orange, chiamati a una prova importante nella sfida in trasferta contro i Warm Up Warriors presso il circolo La Sequoia di Pellezzano.

Un derby dal valore elevato, non solo in termini di classifica: in palio c’è infatti la qualificazione al turno successivo della competizione.

Le parole di Diego Ricco

A fare il punto alla vigilia è Diego Ricco, responsabile del settore padel dello Sporting Arechi:

«Siamo pronti a una giornata intensa e affascinante. I ragazzi dei Red arrivano con grande fiducia e voglia di confermarsi in casa. Non sarà una partita semplice, ma abbiamo armi e determinazione per dire la nostra». «Giochiamo praticamente a casa nostra, contro avversari che conosciamo bene. Derby significa cuore, energia e lucidità nei momenti chiave. Gli Orange stanno crescendo e questa è l’occasione perfetta per dimostrarlo».

Lo Sporting Arechi si prepara dunque a vivere una giornata cruciale, con l’obiettivo di confermare il proprio percorso e continuare a essere protagonista nella Coppa Italia Tpra.