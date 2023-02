Inter, il Derby non potevi che vincerlo tu

Il Derby è pur sempre il Derby. Un partita a sé, in cui le dinamiche del campionato c’entrano ben poco. Due squadre che si contengono la supremazia cittadina, guidate dalle proprie tifoserie a dominare sull’altra. Questa piccola descrizione si sposa perfettamente con quello che è forse il palcoscenico più bello è suggestivo d’Italia, quel Derby della Madonnina riprodotto in ogni angolo del mondo per la sua importanza. Inter e Milan sono le due squadre concittadine che più di tutte hanno dimostrato qualcosa in Europa e non solo, quindi è logico pensare che la loro rivalità valichi anche i confini nazionali.

Si dice che chi parte sfavorita pre-derby sia la squadra che poi trova le energie e le motivazioni giuste per vincerlo. Ieri sera però non è andata così, anzi tutt’altro. L’Inter stra favorita dai bookmakers ha dettato legge a San Siro per quasi tutti i 90′. Effettivamente non c’è stata partita, con i nerazzurri che dal primo minuto hanno rinchiuso i rivali nella loro metà campo. Guidati da Lautaro Martinez, ormai capitano interista nelle nuove gerarchie, la squadra di Inzaghi avrebbe meritato anche un risultato più netto del solo 1-0. La realtà è che oltre il Napoli che ormai fa un campionato a sé, l’Inter è la squadra più forte del campionato e il rammarico di avere quest’anno un avversaria irraggiungibile mina la bontà del progetto attuale dei nerazzurri.