Spezia-Napoli: le probabili formazioni del match di Serie A

Allo Spezia servono necessariamente i tre punti per allontanare una zona retrocessione sempre più pericolosamente vicina. Il Napoli, dal suo canto, con una vittoria resterebbe quantomeno a +13 sulla seconda in classifica Inter. Gli allenatori preparano la gara schierando le migliori formazioni possibili e senza fare troppi calcoli. La partita tra Spezia e Napoli verrà trasmessa, a partire dalle ore 12:30, in diretta sulla piattaforma di streaming online Dazn.

QUI SPEZIA – Gotti conferma Dragowski a difendere la porta bianconera. La linea difensiva a 3 dovrebbe essere composta da Amian, Caldara e Niklau. Ferrer, Bourabia, Ampadu, Agudelo e Reca dovrebbero comporre la linea mediana del campo, con il tandem offensivo che dovrebbe essere composto da Verde e Shomurodov.

QUI NAPOLI – Spalletti si affida ancora una volta a Meret per difendere la porta ospite. In difesa dovrebbe essere la volta di Di Lorenzo, Rrahmani, Kim e Mario Rui. Anguissa, Lobotka e Zielinski formeranno il terzetto di centrocampo, con il tridente offensivo che sarà composto da Lozano, Osimhen e Kvaratskhelia.

Le probabili formazioni del match

SPEZIA (3-5-2): Dragowski; Amian, Caldara, Nikolaou; Ferrer, Bourabia, Ampadu, Agudelo, Reca; Verde, Shomurodov. All. Gotti

Squalificati: Gyasi

Indisponibili: Bastoni, Ekdal, Moutinho, Nzola, Kovalenko, Zoet, Zurkowski

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Kim, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Lozano, Osimhen, Kvaratskhelia. All. Spalletti

Squalificati: nessuno

Indisponibili: nessuno