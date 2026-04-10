Carabinieri, al 7° Nucleo Elicotteri di Pontecagnano arriva il nuovo AW169

di Marisa Fava

Il 7° Nucleo Elicotteri Carabinieri di Pontecagnano amplia il proprio parco mezzi con l’introduzione del nuovo elicottero di ultima generazione AW169, fornito dalla società Leonardo S.p.A..

Il velivolo, un bimotore multiruolo caratterizzato da avanzate soluzioni tecnologiche, rappresenta un importante passo avanti per la componente aerea dell’Arma dei Carabinieri e, in particolare, per il 7° NEC.

Il nucleo è attualmente coinvolto nel processo di transizione dalla precedente linea AW109 Nexus, in servizio dagli anni 2000, alla nuova piattaforma operativa.

Tecnologia avanzata e maggiore sicurezza

L’AW169 è progettato come un sistema altamente innovativo, dotato di moderni sistemi avionici pensati per ridurre il carico di lavoro degli equipaggi e migliorare la cosiddetta situational awareness.

Un’evoluzione che contribuisce in maniera significativa all’aumento della sicurezza del volo e dell’efficienza operativa nelle missioni quotidiane.

Versatilità operativa e impieghi sul territorio

Tra i punti di forza del nuovo elicottero vi è la sua elevata versatilità. Grazie anche al sistema di carrello a pattino fisso, il velivolo è in grado di effettuare atterraggi anche in aree difficili o impervie, risultando particolarmente utile nelle operazioni a supporto dei reparti speciali.

L’AW169 sarà impiegato in numerosi ambiti operativi: dal supporto all’Arma territoriale e forestale al controllo del territorio e alla lotta alla criminalità organizzata.

Non solo: il mezzo troverà applicazione anche nel contrasto ai reati ambientali, nelle attività di trasporto, ricerca e soccorso sia in mare che su terra, oltre che nel monitoraggio di obiettivi sensibili.

L’introduzione del nuovo velivolo rappresenta dunque un significativo potenziamento delle capacità operative del 7° Nucleo Elicotteri di Pontecagnano, in linea con le esigenze di sicurezza e controllo del territorio.