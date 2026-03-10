Visite gratuite a Roccapiemonte nell’ambito della prevenzione sanitaria
Il sindaco Carmine Pagano annuncia una serie di visite gratuite dedicate alla prevenzione sanitaria, grazie alla disponibilità di medici e professionisti di diversi settori.
Il Sindaco di Roccapiemonte C.P. informa la cittadinanza che sono in programma nuovi appuntamenti gratuiti con la prevenzione sanitaria, organizzati grazie alla disponibilità di professionisti di diversi settori medici e specialistici.
L’iniziativa rientra nel percorso di attenzione alla salute pubblica promosso dall’amministrazione comunale, con l’obiettivo di offrire ai cittadini occasioni concrete di controllo e prevenzione.
Il calendario degli appuntamenti
Ecco il programma completo degli screening e delle visite gratuite messi a disposizione dei cittadini:
- Mercoledì 18 marzo, dalle ore 09:00 alle ore 13:00, presso la sede della Croce Rossa in via della Pace, sarà possibile effettuare una visita senologica con la dottoressa M.T. ;
- Lunedì 23 marzo, dalle ore 09:00 alle ore 13:00, presso Laboratorio Micron, sarà presente il dottor Nicola Padovano per sottoporsi a visita endocrinologica;
- Venerdì 27 marzo, dalle ore 16:30 alle ore 18:30, negli ambulatori del Laboratorio La Salute, si potrà effettuare uno screening della scoliosi con valutazione posturale grazie alla presenza delle dottoresse Emanuela Di Criscio ed E.B. ;
- Sabato 28 marzo, presso la sede della Croce Rossa, dalle ore 09:00 alle ore 12:30, in collaborazione con L’Acustica, sarà possibile sottoporsi a:
- controllo audiometrico con la dottoressa S.M. ;
- controllo di pelle e capelli con la dottoressa D.B.;
- controllo otorinolaringoiatrico con la dottoressa R.S.;
- controllo visivo con il dottor N.B.
Prenotazioni sulle locandine
Per prenotare una delle visite gratuite sarà possibile consultare le locandine informative, sulle quali sono indicati i riferimenti telefonici utili per effettuare la prenotazione.
L’iniziativa rappresenta un’opportunità importante per i cittadini di Roccapiemonte, che potranno accedere gratuitamente a controlli specialistici in diversi ambiti della prevenzione sanitaria.
