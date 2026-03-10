Operazione della Guardia di Finanza contro le frodi informatiche

di Marisa Fava

La Guardia di Finanza, attraverso il Nucleo Speciale Polizia Valutaria, ha reso noto di aver smantellato un’organizzazione criminale operante tra Italia e Spagna, accusata di aver svuotato i conti correnti di ignare vittime ricorrendo a tecniche di phishing, smishing e vishing.

Secondo quanto riferito nel comunicato stampa diffuso in data 10 marzo 2026, l’indagine ha portato a 24 persone indagate, di cui 2 arrestate. Gli investigatori ipotizzano inoltre che l’attività del gruppo avrebbe favorito il clan dei Casalesi.

Come agiva l’organizzazione

Stando alla ricostruzione degli inquirenti, il sodalizio avrebbe utilizzato strumenti di frode informatica per entrare in possesso dei dati bancari delle vittime e prosciugare i loro conti correnti. Le tecniche contestate sono tra le più diffuse nel panorama delle truffe digitali:

phishing , tramite email ingannevoli;

, tramite email ingannevoli; smishing , attraverso SMS fraudolenti;

, attraverso SMS fraudolenti; vishing, mediante telefonate in cui i truffatori si fingono operatori affidabili o istituti di credito.

Una strategia articolata che avrebbe consentito all’organizzazione di colpire numerose persone, inducendole a fornire credenziali, codici di accesso o altre informazioni sensibili utili a sottrarre denaro dai conti.

L’indagine tra Italia e Spagna

L’operazione si inserisce nel più ampio contrasto ai fenomeni di cybercrime e alle frodi patrimoniali online, sempre più spesso sviluppate su scala internazionale. In questo caso, l’organizzazione avrebbe operato su un asse tra Italia e Spagna, con una struttura capace di muoversi oltre i confini nazionali.

Massima attenzione contro phishing, smishing e vishing

Il caso riaccende l’attenzione sui rischi legati alle truffe online e alle comunicazioni ingannevoli che, facendo leva sull’urgenza e sulla paura, spingono spesso le vittime a compiere azioni inconsapevoli. Le forze dell’ordine raccomandano di non fornire mai dati personali, credenziali bancarie o codici dispositivi tramite email, SMS o telefonate sospette.