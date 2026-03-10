Oroscopo Paolo Fox oggi 10 marzo 2026: le previsioni segno per segno

di Redazione ZON

Torna l’appuntamento quotidiano con l’oroscopo di Paolo Fox per la giornata di martedì 10 marzo 2026. Le stelle indicano tendenze e possibili sviluppi in amore, lavoro e fortuna, aiutando a comprendere meglio le energie della giornata. Alcuni segni saranno favoriti nelle relazioni e nei progetti professionali, mentre altri dovranno gestire con calma alcune situazioni delicate. Vediamo nel dettaglio cosa prevedono gli astri.

Ariete

Giornata interessante per chi vuole rimettersi in gioco. Sul lavoro potrebbero arrivare nuove opportunità o contatti utili. In amore cerca di evitare discussioni impulsive.

Toro

Secondo Paolo Fox la giornata invita alla prudenza nelle questioni economiche. Sul lavoro meglio procedere con calma. In amore torna il bisogno di stabilità e sicurezza.

Gemelli

Le stelle favoriscono comunicazione e nuove idee. È una giornata positiva per chi lavora a contatto con il pubblico o nel campo creativo. In amore chiarimenti possibili.

Cancro

Potresti sentirti più sensibile del solito. Sul lavoro evita decisioni affrettate e prenditi il tempo necessario per valutare ogni situazione.

Leone

Periodo favorevole per chi vuole rilanciare un progetto. Energia e determinazione non mancano. In amore torna la voglia di vivere emozioni intense.

Vergine

Giornata utile per riorganizzare impegni e priorità. Sul lavoro potresti ricevere una conferma importante. In amore serve più dialogo.

Bilancia

Le stelle favoriscono incontri e nuove collaborazioni. È una giornata positiva per chi cerca un cambiamento professionale.

Scorpione

Secondo Paolo Fox è il momento di affrontare alcune questioni rimaste in sospeso. L’intuito sarà la tua arma migliore.

Sagittario

La voglia di cambiamento cresce. È una giornata favorevole per iniziare nuovi progetti o pianificare viaggi.

Capricorno

Sul lavoro potresti avere molte responsabilità da gestire. Mantieni la calma e affronta ogni situazione con metodo.

Acquario

Periodo stimolante per idee e creatività. Potresti trovare soluzioni innovative a problemi che ti porti dietro da tempo.

Pesci

Le stelle favoriscono sensibilità e intuizione. In amore è il momento di parlare apertamente dei tuoi sentimenti.