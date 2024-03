Salerno, setta scomunicata: spuntano locandine ad hoc

di Antonio Jr. Orrico

Un fenomeno che sta dilagando. Anche a Salerno, tra Pastena e Torrione, stanno spuntando locandine su sfondo azzurro che promuovono l’organizzazione di pellegrinaggi alla volta del “santuario” di Gallinaro, in provincia di Frosinone. Quest’ultimo è definitivo come la “culla di Gesù Bambino della nuova Gerusalemme“. Come riportato dal quotidiano “La Città“, infatti, negli ultimi giorni ci sono stati tanti avvisi simili.

Soprattutto tra i quartieri principali di Salerno, ovvero Mercatello, Pastena e Torrione, sono sbucati tantissimi avvisi tramite volantini e fogli stampati che avvisano della situazione. Le informazioni sono le solite: i pellegrinaggi, infatti, vengono organizzati tutti i giovedì e le domeniche con partenza alle ore 7 dal capoluogo. Un modo per coinvolgere quante più persone possibili.

Sul foglio stampato, poi, vengono indicati anche i numeri di cellulare degli organizzatori. Sembra tutto in regola, sembra un annuncio come tanti altri. Se non fosse che la chiesa del Gesù Bambino della Nuova Gerusalemme di Gallinaro sia stata scomunicata da tempo.