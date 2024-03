Aeroporto Salerno, Provincia dà ok a prolungamento

di Antonio Jr. Orrico

La Provincia di Salerno ha dato il via libera. Si inizierà definitivamente il progetto di fattibilità tecnica ed economica dell’intervento di prolungamento della tangenziale di Salerno, la quale si occuperà di collegare il nuovo Aeroporto di Pontecagnano, di prossima apertura, fino al Comune di Capaccio Paestum. Una lieta notizia per tutti coloro che saranno coinvolti, soprattutto gli abitanti della Campania le cui città non sono attraversate dalla Tangenziale o dall’Autostrada.

Come riportato dal quotidiano “L’Ora“, consultabile online, i lavori saranno suddivisi in tre lotti funzionali, e rientrano nel piano d’adeguamento e miglioramento della viabilità attorno allo scalo salernitano. L’Aeroporto di Salerno sarà pronto ad aprire le porte a passeggeri e turisti dal prossimo 11 Luglio. Il progetto, per un importo complessivo di 58,4 milioni di €, prevede il prolungamento del tracciato stradale della Strada Provinciale 417 “Aversana”.

Attualmente, l’Aversana termina il proprio percorso nel territorio di Eboli, in prossimità del fiume Sele fino alla SS18, nel Comune di Capaccio Paestum. Il nuovo asse stradale, così come pro- gettato, presenta una lunghezza complessiva di 8.588 metri.

La Provincia di Salerno ha presentato i suoi intenti con un comunicato: “Vogliamo attuare l’opera pubblica ritenendola utile e necessaria ai fini di realizzare un efficiente miglioramento della viabilità dei territori attraversati dalla Sp417 “Aversana”, quale viabilità migliore a scorrimento veloce, rispetto alla Sp175 cosiddetta “litoranea”.”