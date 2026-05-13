Salerno, ok al restyling del pattinodromo di Torrione

di Marisa Fava

Prosegue il piano di riqualificazione degli impianti sportivi cittadini a Salerno. Il commissario straordinario del Comune, Vincenzo Panico, ha approvato due importanti provvedimenti destinati a incidere sul recupero di strutture dedicate allo sport e all’aggregazione.

Come riportato dal quotidiano La Città, il commissario prefettizio ha dato il via libera al progetto preliminare per il restyling del pattinodromo di Torrione e al progetto esecutivo relativo agli interventi di manutenzione straordinaria degli impianti sportivi situati nell’area del Castello d’Arechi.

Riqualificazione del pattinodromo di Torrione

L’obiettivo dell’intervento è quello di restituire decoro e funzionalità a una struttura storica per lo sport cittadino, da tempo al centro di richieste di riqualificazione da parte di residenti e appassionati.

Il progetto preliminare rappresenta un primo passo concreto verso il rifacimento del pattinodromo, inserito nel più ampio programma di recupero del patrimonio comunale.

Obiettivo fondi Prius

Contestualmente, è arrivato anche l’ok al progetto esecutivo per la manutenzione straordinaria degli impianti sportivi presenti all’ombra del Castello d’Arechi.

L’accelerazione impressa dal commissario straordinario sarebbe finalizzata anche ad accedere alle premialità previste dai fondi Prius, destinati a interventi di rigenerazione urbana e valorizzazione delle infrastrutture cittadine.