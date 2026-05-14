Praiano Chambre and Jazz Music, al via la stagione concertistica 2026

di Marisa Fava

Praiano Chambre and Jazz Music inaugura la stagione concertistica 2026: da maggio a ottobre musica classica, jazz, lirica e tradizione popolare nei luoghi simbolo di Praiano.

Prende il via la stagione concertistica 2026 di Praiano Chambre and Jazz Music, rassegna culturale che anche quest’anno porterà la musica nei luoghi più suggestivi di Praiano, trasformando piazze, palazzi storici, terrazze panoramiche e spazi identitari del territorio in palcoscenici d’eccezione.

Promossa dall’associazione Praiano Chambre and Jazz Music, attiva dal 2022, la rassegna nasce con l’obiettivo di rendere la musica accessibile alla comunità locale e ai visitatori, unendo qualità artistica, valorizzazione del territorio e momenti di ascolto condiviso.

Una stagione tra classica, jazz, lirica e tradizione

Il calendario 2026 propone un percorso musicale ampio e trasversale, capace di attraversare generi, epoche e linguaggi differenti. Dai grandi compositori della tradizione europea, come Beethoven, Mozart e Puccini, fino alle contaminazioni contemporanee tra jazz, pop, musica d’autore e tradizione napoletana.

Elemento centrale della manifestazione resta il dialogo tra musica e territorio: ogni appuntamento è pensato come un’esperienza immersiva, in cui il valore artistico delle esibizioni incontra l’unicità delle location di Praiano.

Il programma della stagione concertistica 2026

30 maggio – Congrega del Rosario, ore 20:30

Dialoghi nel Tempo: Da Beethoven alle Leggende del Pop – Trio Musikanten

Dialoghi nel Tempo: Da Beethoven alle Leggende del Pop – Trio Musikanten 27 giugno – Palazzo Zingone, ore 21:00

Note Blu a Palazzo Zingone – Summer Jazz 4et

Note Blu a Palazzo Zingone – Summer Jazz 4et 11 luglio – Hotel Smeraldo, ore 20:30

Musica & Moda al Dolce Vista – Sonora Sax Quartet

Musica & Moda al Dolce Vista – Sonora Sax Quartet 16 luglio – Piazza San Gennaro, ore 21:30

Swing al Tramonto – Philadelphia Jazz Orchestra

Swing al Tramonto – Philadelphia Jazz Orchestra 6 agosto – Casa Milena, ore 21:00

Gran Galà Lirico sotto le Stelle

Gran Galà Lirico sotto le Stelle 19 agosto – Il Palazzo / Casa degli Angeli, ore 21:00

Me voglio fa’ ‘na casa – Omaggio a Napoli

Me voglio fa’ ‘na casa – Omaggio a Napoli 13 settembre – Congrega del Rosario, ore 20:00

Primo e Secondo Tempo – Duo Stocco / Mancusi

Primo e Secondo Tempo – Duo Stocco / Mancusi 26 settembre – Piazza San Luca Evangelista, ore 20:00

Il pescatore e il ballerino

Il pescatore e il ballerino 3 ottobre – Congrega del Rosario, ore 19:30

Il cielo in una stanza – Luis Di Gennaro Trio

Il cielo in una stanza – Luis Di Gennaro Trio 11 ottobre – Congrega del Rosario, ore 19:30

Eccellenze Locali – Quintetto Divina Armonia

Eventi gratuiti e prenotazioni

La partecipazione a tutti gli eventi è gratuita. Alcuni concerti saranno a numero limitato, per garantire la qualità dell’esperienza e valorizzare l’intimità delle location.

Per informazioni e prenotazioni è possibile consultare la pagina ufficiale Eventbrite dell’associazione: Praiano Chambre and Jazz Music.