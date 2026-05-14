Scafati, sospesa per 15 giorni la licenza di un’attività commerciale
Il provvedimento del Questore di Salerno dopo i controlli dei Carabinieri della Tenenza di Scafati
Sospesa per quindici giorni la licenza di un’attività commerciale a Scafati. Il provvedimento è stato notificato dai Carabinieri della locale Tenenza su disposizione del Questore di Salerno ai sensi dell’articolo 100 del T.U.L.P.S.
Nella giornata del 13 maggio scorso, a Scafati, i Carabinieri hanno notificato al titolare di un’attività commerciale il provvedimento di sospensione della licenza dell’esercizio per la durata di quindici giorni.
La misura è stata emessa dal Questore di Salerno ai sensi dell’articolo 100 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, su richiesta del Comando Carabinieri competente.
I controlli dei Carabinieri
Secondo quanto reso noto, il provvedimento trae origine da una serie di attività di verifica e controllo effettuate nel tempo dai militari dell’Arma, anche in relazione alla frequentazione dell’esercizio commerciale da parte di soggetti con precedenti di polizia e ritenuti dediti al disturbo della quiete pubblica.
Sulla base degli accertamenti eseguiti dai Carabinieri del Reparto Territoriale di Nocera Inferiore, è stata quindi avanzata la proposta di sospensione della licenza dell’attività commerciale.
La decisione del Questore
Ritenute le condotte pregiudizievoli per l’ordine e la sicurezza pubblica, il Questore di Salerno ha disposto la sospensione dell’attività del pubblico esercizio per un periodo di quindici giorni.