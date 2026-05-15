Ascea conquista la Bandiera Blu 2026: 25 anni consecutivi di eccellenza

di Marisa Fava

Per il venticinquesimo anno consecutivo Ascea ottiene la Bandiera Blu. Anche per il 2026 il Comune cilentano potrà fregiarsi del prestigioso riconoscimento internazionale assegnato dalla FEE – Foundation for Environmental Education alle località costiere che si distinguono per qualità ambientale, sostenibilità e servizi.

Il vessillo sventolerà ancora una volta sulle spiagge di Piana di Velia, Torre del Telegrafo e Marina di Ascea, confermando l’eccellenza del litorale asceota e il percorso intrapreso negli anni sul fronte della tutela ambientale e della valorizzazione del territorio.

Bandiera Blu 2026: premiata la qualità del mare di Ascea

La Bandiera Blu rappresenta uno dei riconoscimenti più autorevoli a livello internazionale per le località balneari. Il premio viene assegnato ai comuni che rispettano criteri rigorosi legati alla qualità delle acque, alla gestione sostenibile del territorio, ai servizi offerti sulle spiagge, alla sicurezza, alla raccolta dei rifiuti e alla mobilità sostenibile.

Un risultato che conferma il valore ambientale e turistico di Ascea, tra le mete più apprezzate del Cilento.

Le dichiarazioni

«Venticinque anni consecutivi di Bandiera Blu non sono un risultato scontato – dichiara il sindaco di Ascea, Stefano Sansone –. È il riconoscimento di un lavoro costante che negli anni ha coinvolto amministrazione, operatori, associazioni e cittadini. Questo traguardo conferma la qualità del nostro mare e la bellezza del nostro territorio, ma soprattutto ci spinge a continuare a investire su sostenibilità, decoro, servizi e tutela ambientale».

«Ricevere ancora la Bandiera Blu rappresenta un motivo di orgoglio per tutta la comunità – aggiunge l’assessore Mariangela Rizzo – ma anche una responsabilità concreta. Continueremo a lavorare per migliorare servizi, accoglienza e qualità urbana, preservando il patrimonio naturale che rende Ascea una delle località più apprezzate del Cilento».

Il riconoscimento ottenuto conferma il percorso del Comune di Ascea verso un modello di sviluppo sempre più orientato alla sostenibilità e alla valorizzazione delle risorse ambientali e turistiche del territorio.