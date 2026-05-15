Tentata rapina a Salerno, arrestato un uomo dai Carabinieri

di Marisa Fava

Arresto a Salerno nella giornata di oggi da parte dei Carabinieri del N.O.R.M – Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia locale, con il supporto della Polizia Municipale.

Secondo quanto emerso dalle prime ricostruzioni investigative, l’uomo sarebbe indagato per tentata rapina, oltraggio e resistenza a pubblico ufficiale.

Stando a quanto riferito dagli inquirenti, il soggetto avrebbe tentato una rapina ai danni di un ristoratore, minacciandolo e colpendolo con una bottiglia di vetro. Durante l’intervento delle forze dell’ordine avrebbe inoltre opposto resistenza agli operatori intervenuti.

L’uomo è stato quindi arrestato dai militari dell’Arma. Restano in corso gli accertamenti per ricostruire nel dettaglio la dinamica dei fatti.