Tentata rapina a Salerno, arrestato un uomo dai Carabinieri
L’episodio sarebbe avvenuto ai danni di un ristoratore. Decisivo l’intervento dei Carabinieri con il supporto della Polizia Municipale.
Arresto a Salerno nella giornata di oggi da parte dei Carabinieri del N.O.R.M – Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia locale, con il supporto della Polizia Municipale.
Secondo quanto emerso dalle prime ricostruzioni investigative, l’uomo sarebbe indagato per tentata rapina, oltraggio e resistenza a pubblico ufficiale.
Stando a quanto riferito dagli inquirenti, il soggetto avrebbe tentato una rapina ai danni di un ristoratore, minacciandolo e colpendolo con una bottiglia di vetro. Durante l’intervento delle forze dell’ordine avrebbe inoltre opposto resistenza agli operatori intervenuti.
L’uomo è stato quindi arrestato dai militari dell’Arma. Restano in corso gli accertamenti per ricostruire nel dettaglio la dinamica dei fatti.
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