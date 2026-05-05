Salerno, tentata rapina e aggressione in piazza San Francesco: un arresto e una denuncia

di Marisa Fava

Momenti di tensione nella notte del 2 maggio in piazza San Francesco, a Salerno, dove si è verificata una violenta aggressione sfociata in un tentativo di rapina.

A seguito di una segnalazione giunta al numero unico di emergenza 112, gli agenti della Polizia di Stato, con il personale della Squadra Volante, sono intervenuti tempestivamente sul posto.

Secondo quanto ricostruito, due uomini avrebbero avvicinato un cittadino italiano, insistendo nel richiedere del tabacco e rivolgendo nel contempo espressioni offensive alla sua compagna.

Al tentativo dell’uomo di allontanarsi, la situazione sarebbe degenerata: uno dei due lo avrebbe aggredito con calci e pugni, utilizzando anche una bottiglia di vetro e pietre, mentre il complice lo avrebbe immobilizzato alle spalle.

All’arrivo degli agenti, uno dei presunti aggressori era già riuscito a far perdere le proprie tracce, mentre l’altro è stato bloccato e condotto negli uffici di polizia.

Nel corso dell’episodio, la vittima avrebbe anche estratto un coltello nel tentativo di difendersi.

Al termine degli accertamenti, un uomo è stato arrestato, mentre per un secondo soggetto è scattata una denuncia.

Si precisa che le persone coinvolte sono da ritenersi innocenti fino a eventuale sentenza definitiva di condanna.