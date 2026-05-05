Salerno, boom di presenze per la XXXIV Fiera del Crocifisso Ritrovato

di Marisa Fava

Un successo di pubblico per la XXXIV edizione della Fiera del Crocifisso Ritrovato, che si è svolta dal 30 aprile al 3 maggio 2026 nel centro storico di Salerno.

Migliaia di visitatori al giorno hanno animato le strade cittadine, con un picco nel fine settimana. L’evento, dal titolo “Nel fuoco del tempo”, ha offerto un vero e proprio tuffo nel Medioevo del Sud Italia.

Una delle principali fiere medievali d’Italia

La manifestazione si conferma tra le più importanti rievocazioni storiche del Paese, riconosciuta dal Ministero della Cultura tra gli eventi di interesse nazionale. Oltre 150 tra artisti e standisti, insieme a circa 100 figuranti in abiti d’epoca, hanno preso parte all’iniziativa.

Ad organizzare l’evento è la Bottega San Lazzaro, con la direzione di Chiara Natella e il coordinamento di Andrea Carraro, in collaborazione con il Comune di Salerno, la Camera di Commercio, la CNA, la Provincia e diverse fondazioni del territorio.

Un attrattore turistico per la città

“Gli albergatori hanno promosso spontaneamente l’evento, segno che la Fiera è ormai un importante attrattore turistico”, ha sottolineato la direttrice Chiara Natella.

Per il futuro si punta a coinvolgere sempre più realtà locali, tra cui i ristoratori, con l’idea di proporre menu a tema medievale durante i giorni della manifestazione.

Cortei, cultura e artigianato

Grande partecipazione anche per il corteo storico, guidato dal Maestro di Fiera Davide Curzio, con dame, cavalieri e bambini in costume.

La Fiera ha offerto anche momenti di approfondimento culturale all’Arco Catalano, spettacoli e attività artistiche tra Apollonia Hub e Museo Papi, oltre a laboratori e iniziative dedicate all’artigianato e al made in Italy.

Tra i protagonisti anche scuole e associazioni del territorio, con un ruolo attivo nella promozione delle arti e dei mestieri tradizionali.