Monica Maggioni: chi è la nuova direttrice del Tg1

Giornalista milanese di 57 anni, Monica Maggioni è stata nominata sotto il governo di Mario Draghi direttrice del tg1. Iscritta all’Ordine dei Giornalisti dal 1995, è laureata in lingue e letterature straniere all’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano. Muove i primi passi nel mondo del lavoro collaborando con il Giorno. Poi nel 1994 inizia a lavorare per Euronews, avviando così la sua carriera nel mondo della televisione. Dopo due anni entra nella RAI.

Arriva al Tg1 dove inizia lavorando nell’ambito della cronaca e della redazione esteri per poi essere promossa, nel 1999, a condurre il tg1 del mattino. Viene inviata all’estero per realizzare alcuni reportage: è lei a documentare per il tg1 cosa accadde nel dopo-Mandela, ma anche la terribile alluvione che in quegli anni colpì il Mozanbico. E ancora, le elezioni in Sudafrica e i primi passi della dell’era successiva a Mandela, le elezioni presidenziali degli Usa concluse con la vittoria di George W. Bush. Inoltre ha seguito le prime fasi della guerra in Afghanistan dopo il drammatico 11 settembre.

Nel novembre 2021 è stata chiamata ad assumere la direzione del Tg1. Riservatissima, le informazioni sulla vita privata della giornalista e conduttrice della RAI sono pochissime.