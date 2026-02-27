Angri Femminile sfida Trani: gara decisiva per la classifica

di Pasquale Corvino

Sfida cruciale per Angri Femminile Juve Trani. Domani sera, con palla a due alle ore 20.45, le ragazze di coach Michele Morra saranno impegnate sul parquet della Juve Trani in una delle trasferte più importanti della regular season.

Obiettivo consolidare la posizione

Le grigiorosse si avvicinano alla fase finale della prima parte di stagione e vogliono mantenere salda la propria posizione in classifica. Ogni partita diventa determinante in questa fase del campionato.

Di fronte ci sarà una Juve Trani ben organizzata, guidata da coach William Orlando. Tra le giocatrici da tenere sotto controllo spiccano Jarvinen, Orosz, Cherubini e Golemanska, tutte con medie superiori alla doppia cifra.

Il precedente dell’andata

Nel match di andata Angri Femminile si impose per 59-55 al termine di una gara equilibrata. Anche questa volta si preannuncia una sfida intensa e combattuta.

Le parole di Alessandra Capriati

“Stiamo attraversando un momento positivo e cerchiamo ogni settimana di mettere in pratica ciò che ci dice lo staff per raggiungere la posizione più alta di classifica. Contro Trani sarà importante limitarle il più possibile, visto che hanno tante individualità. Sappiamo che sarà una trasferta difficile, ma proveremo a conquistare la vittoria e mantenere la nostra posizione in graduatoria”, ha dichiarato Alessandra Capriati.

La palla a due è fissata alle ore 20.45. Per Angri Femminile sarà un banco di prova importante per continuare il cammino con ambizione e determinazione.