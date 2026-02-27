Angri Pallacanestro, sfida a Caiazzo al PalaGalvani

di Pasquale Corvino

Momento delicato per Angri Pallacanestro Caiazzo. Domenica alle ore 18, al PalaGalvani di via Dante Alighieri, i Condor ospiteranno la Pepe In Grani Caiazzo con l’obiettivo di tornare al successo.

Obiettivo invertire il trend

Angri arriva da quattro sconfitte consecutive e vuole a tutti i costi invertire la rotta per restare nel treno delle prime otto in classifica. In settimana la squadra si è allenata intensamente sotto la guida di coach Francesco Chiavazzo.

Restano da monitorare le condizioni di Milojevic, già assente nell’ultima trasferta di Sennori.

Un avversario rinforzato

Caiazzo è alla ricerca di punti salvezza e si presenta ad Angri con un roster rinforzato. Coach Onorio Petrazzuoli ha inserito Cefarelli, che ha dato nuova energia alla squadra.

Tra i giocatori da tenere sotto osservazione ci sono Campanile, Johnson, Smrra e Pisapia. All’andata Angri si impose con un netto 59-79, ma questa volta la sfida si preannuncia diversa e più equilibrata.

Le parole di Alberto Triassi

“C’è tanta voglia di riscattare le quattro sconfitte consecutive. Abbiamo lavorato in palestra per farci trovare pronti già domenica. All’andata Caiazzo ci mise in difficoltà, anche se poi vincemmo con uno scarto ampio. Ci aspettiamo una partita dura, visto che sono a caccia di punti salvezza e hanno rinforzato il roster”, ha dichiarato Alberto Triassi.

Il PalaGalvani sarà chiamato a fare la sua parte. Per Angri Pallacanestro è il momento di reagire e ritrovare fiducia davanti al proprio pubblico.