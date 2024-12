Qualità della vita in Italia: Salerno al 92° posto nella classifica 2024

di Redazione ZON

Il Sole 24 Ore ha pubblicato la consueta classifica annuale sulla qualità della vita nelle province italiane, evidenziando significative differenze territoriali. Quest’anno la città in cui si vive meglio è Bergamo, seguita da Trento e Bolzano, mentre Salerno si colloca al 92° posto su 107 province.

I criteri di valutazione

La classifica si basa su 90 indicatori suddivisi in sei categorie principali, che misurano parametri come:

Ricchezza e consumi

Affari e lavoro

Ambiente e servizi

Demografia, salute e società

Giustizia e sicurezza

Cultura e tempo libero

Ogni indicatore riceve un punteggio da 0 a 1000, consentendo di stilare una graduatoria complessiva e analizzare le eccellenze in specifici ambiti.

Bergamo al vertice

Per la prima volta, Bergamo conquista il titolo di provincia più vivibile. Questo risultato è il frutto di un progressivo miglioramento negli ultimi anni, soprattutto in ambiti come sanità, ambiente e sport. Bergamo si distingue, ad esempio, per l’indicatore relativo all’emigrazione ospedaliera, che misura la capacità del territorio di attrarre pazienti da altre aree, e per il livello di sportività.

Le grandi città perdono terreno

Le principali città italiane registrano un calo nella classifica. Milano, al 12° posto, perde quattro posizioni rispetto al 2023, mentre Roma scivola al 59° posto (era 35ª), penalizzata dal costo della vita e dalle crescenti disuguaglianze.

Le province del Sud

Le province del Sud continuano a occupare le posizioni più basse. Reggio Calabria, Napoli e Crotone chiudono la classifica, rispettivamente al 107°, 106° e 105° posto. Nonostante ciò, il Sud ha registrato una crescita economica migliore rispetto agli anni precedenti, con segnali positivi per il futuro.

Salerno: luci e ombre

Salerno si posiziona al 92° posto, un dato che riflette una situazione mista tra potenzialità e criticità. I principali indicatori analizzati per la provincia hanno evidenziato performance altalenanti in ambiti come:

Sistema sanitario : sufficiente, ma migliorabile.

: sufficiente, ma migliorabile. Turismo : buon posizionamento grazie alle attrazioni culturali e naturalistiche.

: buon posizionamento grazie alle attrazioni culturali e naturalistiche. Reati e sicurezza : ancora problematico.

: ancora problematico. Ambiente e servizi: segnali di crescita, ma con margini di miglioramento.

Classifica completa: le prime 10 posizioni

Bergamo Trento Bolzano Monza Brianza Cremona Udine Verona Vicenza Bologna Ascoli Piceno

Le ultime posizioni

Crotone Napoli Reggio Calabria

La classifica 2024 sottolinea ancora una volta la necessità di ridurre il divario tra Nord e Sud, ma evidenzia anche segnali di miglioramento che fanno ben sperare per il futuro.