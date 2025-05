Oroscopo di Paolo Fox del 7 maggio 2025:

Il Sole nel segno vi dà una marcia in più. È un bel cielo, e siete stati bravi nel difendere le vostre proprietà. Ultimamente in amore qualcuno ha cercato di attentare alla vostra storia, oppure voi stessi avevate dei dubbi, che sono venuti fuori soprattutto a marzo. Adesso tutto è molto chiaro, pensate e riflettete su quello che vi fa stare bene.

Giove sta per tornare favorevole. Potresti essere riluttante a esprimere la tua opinione in un contesto di gruppo. Potresti temere che le tue idee vengano respinte o che dirai la cosa sbagliata. Prendi la temperatura della stanza e ascolta ciò che gli altri hanno da dire mentre ti fai coraggio. Il tuo contributo è essenziale e le persone hanno bisogno di sentire i tuoi pensieri.

Una maggiore visibilità può significare maggiore vulnerabilità. È il rischio che corri quando condividi i tuoi doni con il mondo. Non lasciare che un po’ di controllo ti impedisca di usare la tua voce. Devi metterti in gioco e condividere le tue idee se vuoi che gli altri vedano cosa sai fare.

La Luna favorevole rappresenterà un buon viatico per affrontare la settimana e per riprendervi da una fase un po’ nervosa causata da qualche opposizione planetaria. Nel weekend si sono verificate anche alcune tensioni in famiglia che hanno generato tristezza e malinconia, tuttavia le stelle vi invitano ad andare oltre e a guardare al futuro con occhi nuovi.

Capricorno

La Luna in opposizione potrebbe causare stanchezza, ma non ostacolerà i tuoi progetti. Ascolta il tuo corpo e concediti momenti di riposo. In amore, chi è in una relazione stabile può rafforzare il legame.