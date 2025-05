Pontecagnano, incendio al supermercato Lidl: in fiamme il compattatore del cartone, nessun ferito

di Redazione ZON

Attimi di tensione questa mattina presso il supermercato Lidl di Pontecagnano, dove si è sviluppato un incendio all’interno del container compattatore del cartone, situato nell’area di carico e scarico merci del punto vendita.

Immediato l’intervento dei Vigili del Fuoco di Salerno, giunti sul posto con una squadra e un’autobotte per domare le fiamme. L’origine del rogo è ancora in fase di accertamento. Per consentire l’accesso completo all’interno del compattatore, è stato necessario richiedere il supporto della ditta appaltatrice, che ha provveduto allo spostamento del container.

Dopo le operazioni di apertura, smassamento e raffreddamento, l’intera area è stata bonificata. Fortunatamente non si registrano feriti, né danni rilevanti alla struttura del supermercato.

L’intervento tempestivo dei soccorritori ha evitato conseguenze più gravi e ha permesso il ritorno alla normalità in tempi rapidi.