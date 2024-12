Divorziati sì, ma felici: torna la DAF Night in versione natalizia a Salerno

di Redazione ZON

Dopo il grande successo del primo appuntamento, il progetto DAF Nights (Divorced As Fuck Nights) prosegue, sfidando gli stereotipi legati alla separazione e al divorzio durante le festività natalizie. Il prossimo evento è fissato per sabato 21 dicembre in una location segreta a Salerno, che sarà rivelata solo ai partecipanti.

L’evento natalizio è pensato per chi ha affrontato una separazione o un divorzio, ma è aperto anche a chi sostiene i valori di libertà personale e rinascita. Il messaggio centrale è chiaro: vivere il Natale dopo un cambiamento di vita così importante può essere difficile, ma non significa dover affrontare solitudine e malinconia. Socializzare e divertirsi diventa una chiave per trasformare questa fase della vita in un’opportunità di crescita e leggerezza.

Un Natale diverso, senza pregiudizi

Il format delle DAF Nights si basa su valori fondamentali: essere sé stessi, non prendersi troppo sul serio e socializzare senza preconcetti. Come dicono gli organizzatori: “Non farne un dramma, fanne un party.”

Il primo evento ha registrato un successo sorprendente, attirando partecipanti da diverse regioni d’Italia. “Pensiamo che il segreto sia nella spontaneità del progetto e nella risposta a un bisogno reale di socialità,” spiegano gli ideatori. “Conoscere persone che condividono i propri valori può portare a connessioni profonde, che siano per una serata o più durature.”

Partnership con Comehome!

Anche questa edizione della Divorced Night è organizzata in collaborazione con Comehome!, una piattaforma digitale che permette di scoprire e partecipare a eventi privati di ogni genere nella propria città.

Come partecipare?

Per prendere parte all’evento del 21 dicembre è necessario registrarsi sulla piattaforma Comehome! e acquistare l’accredito tramite questo link.

Non restate soli durante le feste: il divertimento e la rinascita vi aspettano alla DAF Night!