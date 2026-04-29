Cantagiovani 2026, Salerno capitale della coralità giovanile

di Marisa Fava

Salerno si prepara a diventare capitale della coralità giovanile con Cantagiovani 2026, festival giunto alla sua 19ª edizione e in programma l’1 e 2 maggio. La manifestazione, diretta dal Maestro Silvana Noschese, è promossa dalle associazioni Estro Armonico e LAES “L’Arte è Salute”.

Per due giorni la città accoglierà cori provenienti da diverse regioni italiane, trasformandosi in un grande laboratorio musicale diffuso, tra concorso, rassegna, formazione e momenti di condivisione.

Cantagiovani 2026: otto luoghi coinvolti a Salerno

Il festival interesserà diversi spazi della città: il Convitto Nazionale Torquato Tasso, il Complesso San Michele, il Teatro di Portacatena, il Centro diurno “Il Giardino di Trotula”, la Chiesa di Sant’Anna, la Chiesa della SS. Annunziata, IMorticelli e il Salone dei Marmi del Comune di Salerno.

Le esibizioni dei cori si terranno nella Chiesa della SS. Annunziata, davanti a una giuria internazionale composta da Andrew Crane, Laura Jēkabsone, Giorgio Susana, Daniela Nasti e Genny Strianese. Per la prima volta sarà presente anche la consulente di vocalità Martina Burger.

Laboratori, workshop e formazione musicale

Uno degli elementi centrali di Cantagiovani 2026 sarà la dimensione formativa. I giovani cantori prenderanno parte a workshop e laboratori dedicati a vocalità, psicofonia, musica d’insieme, team building, concertazione e yoga del suono.

Le attività saranno guidate da professionisti e maestri di rilievo, tra cui Silvana Noschese, Martina Burger, Maria Vittoria Lanzara, Giorgio Susana, Laura Jēkabsone e Maria Teresa Rega.

One Night Choir ai Morticelli

Tra gli appuntamenti più attesi c’è il One Night Choir, in programma venerdì 1° maggio alle ore 21 presso IMorticelli. Oltre cento giovani, guidati dal Maestro Andrew Crane, costruiranno in poche ore un’unica performance corale.

Il progetto si ispira al format One Day Choir del collettivo Sing Your City, nato all’interno dell’Associazione Estro Armonico nel novembre 2025.

Il programma del festival

La giornata di venerdì 1° maggio si aprirà con l’accreditamento al Salone dei Marmi, per poi proseguire con le attività di vocalità e musica d’insieme, i soundcheck e il concorso nel pomeriggio. In serata, spazio al One Night Choir.

Sabato 2 maggio sarà invece dedicato ai laboratori, al confronto tra direttori e giuria e alla premiazione finale, prevista nella Chiesa della SS. Annunziata, con l’esecuzione dei brani d’insieme.

I cori protagonisti

Numerosi i cori partecipanti da tutta Italia. Tra questi il Piccolo Coro del Teatro A. Rendano di Cosenza, il Coro Voces di Villasanta, le Voci Bianche dei Giovani Sanniti di Campobasso, il Coro Armonia Cordis Junior di Napoli, il Coro Voci Bianche Castelbarco di Avio, Le Note in Blu di Ercolano, i Novi Cantores Torino, il Coro Giovani del Contrà di Fontanafredda, il Teen Chorus di Baronissi, l’Eurema Vocal Ensemble di Firenze, il Coro Giovanile Musicomania di Avezzano e i Loud Whispers di Portici.

Cantagiovani 2026 è realizzato con il contributo della Camera di Commercio e con il patrocinio di ARCC, FENIARCO, Fondazione Musica Antica Pietà De’ Turchini, Comune di Salerno e Fondazione Carisal.