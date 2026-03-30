Rapina in pieno giorno ad Angri, nel mirino un negozio di telefonia

di Marisa Fava

Paura in pieno giorno ad Angri, dove un negozio di telefonia è stato preso d’assalto da un gruppo di rapinatori armati. Nel mirino il Techprice Store di via Santa Lucia, colpito a poche ore dall’inaugurazione.

Secondo una prima ricostruzione, quattro uomini con il volto coperto hanno fatto irruzione nell’attività commerciale sotto gli occhi dei clienti presenti. L’azione è stata rapida e ben organizzata: in pochi minuti i malviventi sono riusciti a impossessarsi di circa quindici iPhone, tra dispositivi nuovi e ricondizionati.

Il valore complessivo del bottino si aggirerebbe intorno ai 30mila euro. Durante la rapina sono state danneggiate anche le vetrine del negozio, aumentando ulteriormente i danni per il titolare.

Non è il primo episodio

L’episodio non sarebbe isolato. L’attività commerciale, infatti, era già stata presa di mira in passato quando si trovava nel vicino comune di Pagani. Proprio a causa dei continui furti, il titolare aveva deciso di trasferire il negozio ad Angri, nel tentativo di lasciarsi alle spalle una serie di precedenti episodi.

Indagini in corso

Sull’accaduto sono in corso le indagini delle forze dell’ordine, impegnate a ricostruire con precisione la dinamica della rapina e a individuare il percorso seguito dai responsabili durante la fuga.

Non si esclude che possano essere analizzati i sistemi di videosorveglianza della zona per risalire all’identità dei malviventi.