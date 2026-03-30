Pasqua a Salerno, entrano nel vivo i mercatini sul lungomare

di Marisa Fava

Entrano nel vivo gli appuntamenti pasquali a Salerno, dove il lungomare si anima con colori, profumi e tradizioni grazie alla XIV edizione di “Pasqua Insieme”.

L’iniziativa, organizzata da Anva e Confesercenti, ha preso il via nel weekend e proseguirà fino al prossimo 6 aprile, trasformando l’area della Spiaggia di Santa Teresa in uno spazio dedicato alla Pasqua, tra gastronomia, artigianato e tante curiosità.

Protagonisti della manifestazione sono gli stand di leccornie e oggettistica, con proposte di gastronomia e artigianato locale ed estero, capaci di attirare cittadini, famiglie e visitatori lungo uno dei tratti più suggestivi del lungomare salernitano.

Gli stand resteranno aperti dalle 9.30 del mattino e osserveranno orari differenziati a seconda dei giorni: fino alle ore 24 nei giorni festivi e prefestivi, mentre fino alle ore 22 negli altri giorni.

“Pasqua Insieme” si conferma così un appuntamento ormai consolidato nel calendario cittadino, capace di unire il clima della festa alla valorizzazione del territorio e delle tradizioni, in una cornice molto apprezzata da salernitani e turisti.