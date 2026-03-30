Pasqua 2026, aperture straordinarie dei musei in provincia di Salerno
Domenica 5 e lunedì 6 aprile aperti Pinacoteca Provinciale, Museo Archeologico di Padula e Castello Arechi
In occasione delle festività pasquali, la Provincia di Salerno promuove aperture straordinarie dei principali siti museali del territorio, offrendo a cittadini e turisti l’opportunità di vivere la cultura anche nei giorni di festa.
In particolare, domenica 5 aprile (Pasqua) e lunedì 6 aprile (Lunedì in Albis), resteranno aperti alcuni tra i luoghi simbolo del patrimonio culturale provinciale.
Nel dettaglio, sarà possibile visitare la Pinacoteca Provinciale di Salerno e il Museo Archeologico della Lucania Occidentale di Padula dalle ore 9 alle 14, mentre il Castello Arechi osserverà un orario più ampio, con apertura dalle 9 alle 17.
Un’iniziativa che punta a valorizzare il patrimonio artistico e storico del territorio, incentivando la fruizione culturale anche durante le festività, in un periodo di forte afflusso turistico.
L’annuncio è stato diffuso dalla Provincia di Salerno, attraverso il Presidente f.f. Giovanni Guzzo e il Consigliere Provinciale delegato alla Cultura Francesco Morra.
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