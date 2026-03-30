Baronissi, torna la Via Crucis Vivente della Parrocchia SS. Salvatore

di Marisa Fava

La comunità di Baronissi si prepara a vivere uno degli appuntamenti più intensi e significativi del periodo pasquale. Venerdì 3 aprile 2026, alle ore 21, presso il campo sportivo “SS. Salvatore”, andrà in scena la terza edizione della Via Crucis Vivente, iniziativa che unisce spiritualità, tradizione e partecipazione collettiva.

L’evento si svolgerà dopo l’Azione liturgica della Passione del Signore, prevista presso la chiesa Maria SS. di Costantinopoli, in un ideale proseguimento del momento di raccoglimento e preghiera vissuto dalla comunità parrocchiale.

La rappresentazione offrirà una suggestiva rievocazione della Passione di Cristo attraverso una messa in scena partecipata e coinvolgente. Figuranti in costume daranno vita ai momenti più emblematici del cammino verso il Calvario, restituendo al pubblico un’esperienza intensa e carica di significato.

La Via Crucis Vivente si svilupperà in un’unica area scenica, trasformata per l’occasione in un percorso simbolico pensato per accompagnare gli spettatori nei momenti centrali della Passione. Una regia curata nei dettagli contribuirà a creare un’atmosfera di raccoglimento, meditazione e partecipazione.

L’iniziativa è promossa dalla Parrocchia SS. Salvatore di Baronissi, in collaborazione con l’Associazione Cultura e Spettacolo “Saragnano e Contrade” e con l’Azione Cattolica parrocchiale, con il patrocinio del Comune di Baronissi e della Pro Loco Baronissi APS.

Un appuntamento che rinnova una tradizione particolarmente sentita, capace di unire fede, memoria e comunità nel segno della Pasqua.