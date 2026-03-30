Pasqua 2026, Federalberghi Salerno guarda con fiducia alla nuova stagione turistica

di Marisa Fava

Con l’arrivo delle festività pasquali prende ufficialmente il via la stagione turistica 2026 anche in provincia di Salerno. A sottolinearlo è Antonio Ilardi, presidente di Federalberghi Salerno, che in un post pubblicato sul proprio profilo Facebook ha commentato con ottimismo i dati del settore, definiti “assolutamente positivi e confortanti”.

Secondo Ilardi, il territorio salernitano si presenta pronto ad accogliere turisti provenienti da tutto il mondo. In questi giorni, infatti, stanno riaprendo le strutture ricettive della Costiera Amalfitana e della Costiera Cilentana, mentre gli hotel del comune capoluogo e delle zone limitrofe, operativi durante tutto l’anno, continuano a registrare la presenza costante di ospiti italiani e stranieri.

L’appello alle istituzioni: “Servono pulizia, ordine e trasporti efficienti”

Per Federalberghi, la provincia di Salerno può contare su grandi risorse culturali e paesaggistiche, su una solida capacità di accoglienza e su prospettive importanti per il comparto. Ma, accanto all’entusiasmo, arriva anche un appello chiaro alle istituzioni e ai gestori dei servizi.

Ilardi chiede infatti località più pulite e ordinate, oltre a trasporti efficienti, in grado di sostenere il flusso turistico atteso nelle prossime settimane. Un richiamo anche alla gestione dell’aeroporto, affinché vengano garantiti collegamenti stabili, servizi adeguati e una rete di compagnie aeree all’altezza delle potenzialità del territorio.

Le prospettive per il turismo salernitano

Dal canto loro, gli imprenditori del settore, sottolinea il presidente di Federalberghi Salerno, sono pronti a fare la propria parte, puntando su qualità, investimenti e occupazione. Un messaggio che si chiude con un augurio rivolto sia agli operatori turistici sia ai visitatori: buon lavoro a tutti gli addetti del comparto e buone vacanze 2026.