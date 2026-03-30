Asl Salerno, parte il progetto degli ambulatori virtuali di comunità

di Marisa Fava

La sanità salernitana accelera sul fronte dell’innovazione digitale con l’avvio degli Ambulatori virtuali di comunità, il nuovo progetto sperimentale promosso dall’Asl Salerno e presentato dal direttore generale Gennaro Sosto.

L’iniziativa, che coinvolge 127 comuni della provincia, rappresenta un passo importante verso un modello di assistenza sempre meno legato esclusivamente all’ospedale e sempre più orientato alla medicina di prossimità. L’obiettivo è avvicinare i servizi sanitari ai cittadini, sfruttando le potenzialità della tecnologia senza rinunciare al rapporto diretto tra medico e paziente.

Prima visita in presenza, poi controlli e consulti anche a distanza

Il meccanismo previsto dal progetto è chiaro: la prima visita resta in presenza, così da consentire un corretto inquadramento clinico del paziente e garantire il necessario contatto umano. Le fasi successive del percorso assistenziale, invece, potranno essere gestite anche a distanza.

Tra le prestazioni che potranno rientrare nel nuovo sistema ci sono le televisite di controllo, i rinnovi dei piani terapeutici e i consulti specialistici, con una significativa riduzione degli spostamenti verso i presìdi sanitari dei centri maggiori. Una novità che punta a semplificare l’accesso alle cure, soprattutto per chi vive nelle aree interne o incontra maggiori difficoltà logistiche.

Una sanità più moderna e vicina ai territori

Con gli Ambulatori virtuali di comunità, l’Asl Salerno prova dunque a costruire una sanità più moderna, accessibile e vicina ai territori, mettendo insieme innovazione tecnologica, continuità assistenziale e attenzione concreta ai bisogni dei cittadini.