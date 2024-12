Servizi sanitari a Pellezzano, l’impegno dell’amministrazione comunale per la collettività

di Redazione ZON

In un periodo segnato da una crisi strutturale della sanità pubblica in Campania, Il Comune di Pellezzano, attraverso l’utilizzo di risorse interne, punta ad elevare lo standard qualitativo dei servizi e delle prestazioni da offrire alla propria collettività.

In particolare, è bene rammentare che dal 15 luglio 2022, dopo una fase di sospensione delle attività dovuta ad una profonda e minuziosa opera di restyling mirante a restituire dignità ed efficienza alla struttura, è stato finalmente riaperto al pubblico il Poliambulatorio di Coperchia.

I lavori di manutenzione

I lavori di manutenzione straordinaria di questo manufatto hanno riguardato: modifica dell’impianto elettrico preesistente; nuovo impianto ascensore; nuove veneziane in alluminio; nuovi servizi igienici; risanamento intonaci e pavimenti; realizzazione nuovi ambulatori; opere varie, tra cui la coibentazione del tetto per evitare infiltrazioni da acqua piovana (solo i lavori di coibentazione hanno avuto un costo di 45mila euro), per un importo totale di 125mila euro, attingendo esclusivamente con notevole sacrificio alle casse comunali.

“Tengo a precisare – spiega il Sindaco Francesco Morra – che grazie al notevole impegno profuso da questa Amministrazione, è stato possibile realizzare la riapertura del Poliambulatorio di Coperchia che, ricordiamolo, è l’antesignano in tutta Italia di quella topologia di Consultorio destinato alla prevenzione e all’effettuazione di esami clinici specifici, anche in chiave preventiva”.

“In particolare, ricordiamo – continua il Primo Cittadino – che nel Poliambulatorio si effettuano: pap test, visite oculistiche, visite cardiologiche, screnning cervicocarcinoma, screening del colon retto ed ulteriori accertamenti. Per lo screening del colon retto, in sinergia con il Distretto Sanitario 66 dell’Asl Salerno, diretto dal dott. Luigi Lupo, che ringrazio per la premurosa collaborazione, sono in corso di pianificazione campagne di sensibilizzazione al fine di rendere nota e contrastare la diffusione crescente di questa patologia”.

“Da ultimo – conclude il Sindaco Morra – mi preme portare a conoscenza dei nostri concittadini, che questa Amministrazione si sta attivando, sempre in collaborazione con i vertici del Distretto Sanitario 66, per riaprire in tempi brevi il Centro Vaccinale Pediatrico, con la prospettiva di agevolare l’effettuazione delle profilassi nell’ambito del nostro territorio, eliminando i disagi connessi ad ogni spostamento. Giova ricordare, a tal proposito, che la riapertura del Poliambulatorio di Coperchia ha di per sé attenuato di molto i disagi derivanti dall’espletamento dei vari servizi sanitari altrove, con considerevole snellimento delle tempistiche di attesa”.

L’inizio del prossimo anno sarà decisivo per portare a compimento ogni progettualità che l’Amministrazione Comunale si è prefissata di concretizzare sul fronte dei servizi sanitari da offrire alla cittadinanza.