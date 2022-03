Svolta DANZ, cambia la tariffa: doppia utenza a prezzo maggiore

Dopo le polemiche di qualche mese fa sulla questione utenza singola, in casa DAZN arriva un’ulteriore tentativo di cambiare le carte in tavola: doppia utenza ma a prezzi maggiori. Come riporta Il Sole 24 Ore, sarà ancora possibile la doppia visione contemporanea ma a cifre sensibilmente più alte per chi sceglie questa opzione.

Il prezzo mensile a carico del singolo abbonato dipenderà anche da altri fattori come qualità delle immagini e numero di device collegati. La nuova offerta ai clienti sarebbe stata già messa nero su bianco e comunicata ai partner come ad esempio TIM ed entrerà in vigore a partire dalla prossima estate.

Si va delineando così un’offerta su diversi livelli con la scelta finale che spetterà ad ogni singola famiglia. Un’ulteriore rivoluzione per gli amanti del calcio e dello sport in generale dopo il doppio passaggio: da SKY a DAZN e dal satellite allo streaming. Dalla prossima stagione sarà tutto diverso, ancora una volta.