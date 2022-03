Divella e la fake news sul grano

Divella e la guerra del grano. Nella giornata di ieri è andato in onda il servizio delle Iene che, tra l’altro, ha affrontato nello specifico la crisi sul prezzo del grano e mais dovuta alla guerra russo-ucraina.

Impazza su Twitter e sui social in generale una foto in cui si accusa il produttore Divella di agire nel controsenso. L’accusa è quella di voler utilizzare la crisi come escamotage per aumentare i prezzi. La prova? Un pacco di pasta integrale in vendita in qualsiasi supermercato in vige la scritta grano tenero italiano al 100%.

Dopo questa accusa Domenico Divella ha voluto fare chiarezza attraverso i suoi canali social:

“Gira da giorni una fake news diffamatoria, facciamo chiarezza.La pasta nel post appartiene alla linea INTEGRALE che è a tutti gli effetti prodotta nella nostra azienda con semola di grano duro 100% italiano. L’ articolo a destra si riferisce invece all’ importazione dall’est di grano tenero per la produzione di farine per panificazione e pasticceria essendo l’Italia per la maggior parte produttrice di grano duro .Vi ricordo infine che la legge italiana proibisce la pastificazione con farina di grano tenero. Dispiace vedere gente , in un momento così delicato per tutti in cui dovremmo fare rete ,continuare ad attaccare una delle aziende storiche del sud Italia. Comunque, ognuno è libero di sprecare improduttivo il suo tempo prezioso. Viste le circostanze , noi pensiamo a produrre per il benessere del nostro paese e dei nostri collaboratori”.