Zucchero: ecco la scaletta ufficiale del World Wild Tour

Dopo un rinvio durato due anni a causa pandemia Covid-19, potrà finalmente ripartire il nuovo tour mondiale di Zucchero. Il World Wild Tour è iniziato per la precisione il 15 Aprile, a Rimini. Il cantante italiano si sposterà poi in tutte le principali capitali europee, fino ad arrivare anche in Australia, il prossimo anno.

Scaletta

Spirito nel buio

Soul Mama

Il mare impetuoso al tramonto salì sulla Luna e dietro una tendina di stelle…

Sarebbe questo il mondo

La canzone che se ne va

Senza rimorso

Partigiano reggiano

Ci si arrende

Facile

Dune mosse

Vedo nero

Baila (Sexy thing)

Pene

Pane e sale

Un soffio caldo

L’urlo

Solo una sana e consapevole libidine salva il giovane dallo stress e dall’Azione Cattolica

Ho visto Nina volare

Fiore di maggio

Amore adesso (no time for love like now)

Miserere

Diamante

Il volo

X colpa di chi?

Diavolo in me

Hai scelto me

Tour

Per quanto riguarda le date, queste ultime sono ancora in fase di aggiornamento, almeno per quanto riguarda quelle di Paesi come Spagna e Stati Uniti, Canada, Nuova Zelanda ecc..

Finora, invece, queste sono state le date confermate. In Italia, oltre alla data di Rimini, sono previste altre 15 date di Zucchero, di cui ben 14 si terranno solamente all’Arena di Verona, mentre un’altra data è prevista per il Lucca Summer Festival il 20 Luglio.

Date del World Wild Tour di Zucchero

15 aprile: Italia Italia, Rimini – RDS Stadium

18 aprile: Regno Unito Regno Unito, Glasgow – Royal Concert Hall

19 aprile: Regno Unito Regno Unito, Manchester – Bridgewater Hall

21 aprile: Regno Unito Regno Unito, Londra – Royal Albert Hall

22 aprile: Regno Unito Regno Unito, Londra – Royal Albert Hall

25 aprile: Italia Italia, Verona – Arena di Verona

26 aprile: Italia Italia, Verona – Arena di Verona

27 aprile: Italia Italia, Verona – Arena di Verona

29 aprile: Italia Italia, Verona – Arena di Verona

30 aprile: Italia Italia, Verona – Arena di Verona

1º maggio: Italia Italia, Verona – Arena di Verona

2 maggio: Italia Italia, Verona – Arena di Verona

4 maggio: Italia Italia, Verona – Arena di Verona

5 maggio: Italia Italia, Verona – Arena di Verona

6 maggio: Italia Italia, Verona – Arena di Verona

7 maggio: Italia Italia, Verona – Arena di Verona

8 maggio: Italia Italia, Verona – Arena di Verona

10 maggio: Italia Italia, Verona – Arena di Verona

11 maggio: Italia Italia, Verona – Arena di Verona

13 maggio: Francia Francia, Nice – Palais Nikaïa

15 maggio: Francia Francia, Floirac – Arkea Arena

18 maggio: Francia Francia, Paris – Accor Arena

20 maggio: Lussemburgo Lussemburgo, Lussemburgo – Rockhal

21 maggio: Francia Francia, Lille – Zènith Arena

22 maggio: Belgio Belgio, Bruxelles – Forest National

24 maggio: Paesi Bassi Paesi Bassi, Amsterdam – Ziggo Dome

26 maggio: Germania Germania, Monaco di Baviera – Olympiahalle

27 maggio: Germania Germania, Francoforte sul Meno – Festhalle

29 maggio: Germania Germania, Berlino – Waldbühne (con Eric Clapton)

31 maggio: Austria Austria, Innsbruck – Olympiahalle

1º giugno: Germania Germania, Stoccarda – Hanns-Martin-Schleyer-Halle

5 giugno: Svizzera Svizzera, Zurigo – Hallenstadion

7 giugno: Francia Francia, Lyon – Cité internationale – Amphithéâtre

9 giugno: Francia Francia, Marsiglia – Le Dôme

11 giugno: Svizzera Svizzera, Sierre – Sierre Blues Festival

15 giugno: Slovenia Slovenia, Lubiana – Arena Stožice

16 giugno: Austria Austria, Vienna – Stadthalle

17 giugno: Austria Austria, Salisburgo – Arena

19 giugno: Germania Germania, Lingen – Emsland Arena

21 giugno: Germania Germania, Lipsia – Quarterback Immobilien Arena

23 giugno: Germania Germania, Amburgo – Barclaycard Arena

24 giugno: Germania Germania, Düsseldorf – ISS Dome

26 giugno: Austria Austria, Graz – Stadthalle

28 giugno: Croazia Croazia, Zagabria – Lisinski Theatre

30 giugno: Austria Austria, Dornbirn – Messequartier

1° luglio: Austria Austria, Klam – Burg Clam

3 luglio: Montenegro Montenegro, Podgorica – City Groove Festival

5 luglio: Romania Romania, Cluj-Napoca – Sala Polivalentă

7 luglio: Romania Romania, Bucarest – Sala Palatului

10 luglio: Francia Francia, Aix-les-Bains – Music Festival

12 luglio: Spagna Spagna, Barcellona – Palau de la musica catalana

14 luglio: Spagna Spagna, Madrid – Noches del Botanico

19 luglio: Svizzera Svizzera, Locarno – Moon and Stars

20 luglio: Italia Italia, Lucca – Lucca Summer Festival

26 luglio: Francia Francia, Colmar – Festival de la Foire aux vins