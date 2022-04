Inter-Roma 3-1, i nerazzurri strapazzano Mourinho: Inzaghi prenota il primo posto

Inter-Roma sarà il primo big match della 34ª giornata. Due squadre reduci da ottimi momenti di forma, l’Inter ha svoltato dopo la vittoria contro la Juventus tornando padrone del suo destino. La stessa Juventus che occupa il quarto possto e che è diventata l’obbiettivo da raggiungere dei giallorossi per arrivare ad un insperato piazzamento Champions. “La settimana decisiva” di Inter e Roma passa dal match delle 18:00, chi vince continuerà la corsa verso i rispettivi obbiettivi.

Le formazioni ufficiali

Comunicate le formazioni ufficiale di Inter-Roma con sorprese in entrambe le formazioni. Inzaghi lancia dal primo minuto Dimarco al posto di Bastoni con Dumfries e Perisic che vincono i rispettivi ballottaggi con Darmian e Gosens. Dopo diverse partite torna la coppia Lautaro-Dzeko, con l’argentino pronto a bissare l’ottima prova del derby di coppa. Ma a sorprendere tutti ci pensa Mourinho arretrando Pellegrini in mediana e dando una maglia da titolare ad El Shaarawy dopo il gol allo scadere contro il Napoli. Dopo due sconfitte stagionali contro i nerazzurri, lo Special One spera di uscire da San Siro con il sorriso.

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Dimarco; Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Perisic; Dzeko, Lautaro. Allenatore: S. Inzaghi.

ROMA (3-4-2-1): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Karsdorp, Pellegrini, Oliveira, Zalewski; El Shaarawy, Mkhitaryan; Abraham. Allenatore: Mourinho.

Inter-Roma 3-1 – LIVE

90+4′ – Sozza manda tutti sotto la doccia, Inter-Roma finisce 3-1. Per i nerazzurri una vittoria pesantissima.

90+1′ – Roma ancora pericolosa in contropiede. Bastoni mura la conclusione di Carles Perez da ottima posizione.

90′ – Saranno 4 i minuti di recupero

88′ – La Roma ora prova a riaprire il match. Inter in affanno in questi minuti finali.

87′ – Ammonito Calhanoglu per un brutto intervento ai danni di Mkhitaryan.

85′ – Mkhitaryan accorcia le distanze. L’armeno fa 3-1 al termine di un’ottima azione sviluppata sulla sinistra. Assist di Shomurodov.

81′ – Tutti in piedi a San Siro per l’uscita di Lautaro Martinez. Al suo posto Sanchez.

80′ – Cambia ancora Mourinho: fuori Olivera dentro Bove

78′ – Ammonito Olivera per un brutto intervento su Gagliardini.

77′ – Doppio cambio per la Roma: Vita per Zalewski e Shomurodov per Abraham

74′ – Indecisione tra Karsdorp e Rui Patricio ma Correa non riesce ad approfittarne. Ibanez libera sulla linea di porta.

72′ – Inzaghi cerca di gestire le forze in vista del recupero di mercoledì contro il Bologna.

71′ – Altro doppio cambio per l’Inter: Gosens per Perisic e Gagliardini per Brozovic.

64′ – Cambia anche Mourinho: fuori El Sharaarawy per Carles Perez, spazio anche per Veretout per Pellegrini. Si inizia a pensare alla semifinale di Conference di giovedì.

63′ – Doppio cambio per Inzaghi: dentro Correa e Bastoni per Dzeko e Dimarco.

60′ – La Roma cerca di reagire ma la difesa nerazzurra rispedisce al mittente ogni tentativo giallorosso.

52′ – Secondo assist e 10° stagionale per Calhanoglu, decisamente il migliore in campo.

51′ – 3-0 Inter! Calcio d’angolo da destra battuto magistralmente da Calhanoglu, Lautaro stacca indisturbato e fa 3-0. Quattro gol nelle ultime tre partite e 20° gol stagionale per il Toro.

48′ – È ancora l’Inter a dettare i ritmi del match, la Roma non riesce a reagire.

46′ – Sozza dal il via al secondo tempo, palla all’Inter.

Primo tempo

45+1′ – Il primo tempo si chiude con il punteggio di 2-0 per i padroni di casa.

45′ – Ammonito Brozovic per un fallo a centrocampo.

44′ – Ancora Dumfries. Assist al bacio di Dimarco per l’esterno olandese che colpisce di testa all’altezza del secondo palo. Palla di poco fuori.

40′ – Dopo non aver mai segnato in stagione, il regista croato si prende il tabellino dei marcatori per due gare consecutive con due gol pesantissimi.

39′ – Super gol di Brozovic! Perisic serve Brozovic in area di rigore, doppio dribbling a rientrare sul destro e palla all’incrocio. Nulla da fare per Rui Patricio, 2-0.

36′ – Ammonito Mancini per uno step on foot ai danni di Dimarco. Punizione pericolosa a favore dei nerazzurri.

29′ – Gol Inter! Scampato il pericolo l’Inter passa in vantaggio con una bellissima azione manovrata conclusa da Dumfries a tu per tu con Rui Patricio che trova il secondo gol alla Roma dopo quello dell’andata. Imbucata perfetta di Calhanoglu.

28′ – Occasione Roma! Punizione sul lato corto dell’area di rigore di Pellegrini che trova Mancini a centro area. Il difensore giallorosso non trova la porta di pochissimo.

20′ – Mkhitaryan risponde subito a Calhanoglu ma il suo destro dal limite si spegne sul fondo.

17′ – Occasione Inter! Calhanoglu liberissimo calcia dai 30 metri, Rui Patricio respinge. Sulla ribattuta fallo di Lautaro su Smalling.

10′ – L’inter prova ad imporre il suo gioco, Roma ben piazzata in campo.

7′ – La prima conclusione del match è dell’Inter. Punizione dai 35 metri battuta da Dimarco, blocca senza problemi Rui Patricio.

2′ – Tutto esaurito a San Siro, applausi per Mourinho al suo ingresso in campo.

1′ – È iniziata Inter-Roma. Ai giallorossi il primo pallone del match.