Juventus-Inter 0-1, un rigore di Calhanoglu decide il derby d’Italia

È tempo di derby d’Italia, è tempo di Juventus-Inter. Dopo la lunga e amarissima sosta per i playoff mondiali, la Seria A è pronta ad offrire una delle partite più importanti della sua storia. All’Allianz Stadium di Torino, Juventus e Inter arrivano in momenti di forma completamenti diversi. I bianconeri non perdono in campionato dal 27 novembre scorso in casa contro l’Atalanta mentre l’Inter sembra aver smarrito la via dei tre punti. Per la squadra di Inzaghi solo tre vittorie in campionato nel 2022 che hanno azzerato quanto di buono fatto nel girone d’andata. Le difficoltà sotto porta unite ad una eccessiva fragilità difensiva, l’hanno portata a 6 punti dal Milan (seppure con una gara ancora da giocare).

Vincere per entrambe le squadre significherebbe rilanciarsi con forza nella lotta scudetto. Perdere, invece, vorrebbe dire abdicare definitivamente. Il derby d’Italia è servito. Mettetevi comodi.

Le formazioni ufficiali

Comunicate le formazione ufficiali del derby d’Italia. Juventus votata all’attacco con Cuadradro, Dybala e Morata alle spalle di Vlahovic. Torna Chiellini dal primo minuto, Rabiot vince il ballottaggio con Zakaria. Simone Inzaghi ritrova Brozovic mentre De Vrij è recuperato solo per la panchina, al suo posto D’Ambrosio con Skriniar centrale. Dzeko e Lautaro Martinez avanti.

JUVENTUS (4-2-3-1): Szczesny; Danilo, De Ligt, Chiellini, Alex Sandro; Rabiot, Locatelli; Cuadrado, Dybala, Morata; Vlahovic. Allenatore: Allegri

INTER (3-5-2): Handanovic; D’Ambrosio, Skriniar, Bastoni; Darmian, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Perisic; Lautaro Martinez, Dzeko. Allenatore: S. Inzaghi.

Juventus-Inter 0-1

90+6′ – È finita! L’Inter esce dallo Stadium con tre punti pesantissimi contro la miglior Juventus della stagione. I bianconeri dicono definitivamente addio allo scudetto.

90+4′ – Proteste Juventus per un contatto tra Vlahovic e D’Ambrosio in area di rigore. Tutto regolare per l’arbitro.

90+3′ – Arrembaggio finale bianconero che ora cerca Vlahovic da ogni posizione con palle alte.

90′ – Saranno 5 i minuti di recupero.

90′ – Cambio Inter. Esce Dzeko, al suo posto Robin Gosens.

89′ – Punizione Juve da ottima posizione ma Dybala spreca malamente.

84′ – Doppio cambio Juventus. Rabiot e Cuadrado lasciano il posto ad Arthur e Bernardeschi. Non cambia nulla tatticamente.

82′ – Dybala ci prova dalla distanza. Nessun problema per Handanovic.

81′ – Darmian recupera palla vicino alla bandierina, cross basso per Correa che da buona posizione spara altissimo.

79′ – L’inter si fa vedere dalle parte di Szczesny, ma Barella serve Vidal anziché tirare da buona posizione. Nulla di fatto.

77′ – Doppio Cambio Inter. Vidal e Gagliardini per Brozovic e Calhanoglu.

76′ – Ammonito Calhanoglu (Int) per una brutta entrata su Dybala.

75′ – Ammonito Perisic (Int) per fallo tattico su Dybala.

73′ – PALO ZAKARIA! Azione personale del centrocampista svizzero che calcio a botta sicura, determinate la deviazione di Handanovic che manda la palla sul pallo. Secondo legno per la Juventus.

72′ Doppio cambio Juventus. Entrano Kean e De Sciglio per Alex Sandro e Morata tra i migliori in campo.

70′ – La Juventus è costantemente nella metà campo dell’Inter che non riesce a spezzare il gioco bianconero.

62′ – Vlahovic! Occasione per il numero 7 ma il suo destro si spegne sul fondo. Grande giocata di Rabiot.

59′ – Doppio cambio Inter. Darmian e Correa subentrano al posto di Dumfries e Lautaro Martinez.

57′ – Occasionissima Juventus! Azione manovrata dei bianconeri, la palla sta per arrivare a Vlahovic a pochi passi da Handanovic ma è provvidenziale il recupero di Perisic che anticipa il serbo sul più bello.

52′ – Handanovic sbaglia e regala palla a Morata che serve Dybala in area di rigore. Il cross dell’argentino è sventato in angolo da Brozovic.

50′ – Ritmi subito alti con la Juventus che cerca di imporre il proprio gioco così come fatto nella prima frazione

46′ – Iniziata la ripresa. Nessun cambio, le squadre sono le stesse che hanno chiuso il primo tempo.

Primo tempo

45+10′ – Finisce un primo tempo intensissimo. Inter in vantaggio alla prima occasione creata grazie al rigore di Calhanoglu. Proteste per i bianconeri che hanno dominato in lungo e in largo senza però riuscire a sbloccare il risultato.

45+7′ – Arrembaggio Juventus dopo il gol subito. Vlahovic ci prova di sinistro da posizione defilata. Palla di poco fuori.

45+4′ – GOL INTER. Al secondo tentativo il turco porta in vantaggio l’Inter. Rigore indirizzato ancora in basso a sinistra con Szczesny che intuisce ma non arriva.

45+2′ – Ammoniti Cuadrado (Juv) e Skriniar (Int) per proteste dopo il caos creato dopo l’errore dal dischetto.

45+1′ – Calhanoglu si fa ipnotizzare da Szczesny. Confusione sulla ribattuta con la palla che finisce in rete. Irrati concede all’inizio fallo in attacco ma per il VAR il rigore è da ripetere per l’ingresso prematuro di De Ligt in area.

45′ – Ammonito Morata (Juv).

45′ – RIGORE INTER. Fallo di Morata su Dumfries, Irrati richiamato dal VAR concede il rigore.

41′ – Partita molto agonistica, si gioca sopratutto a centrocampo dove è la Juve a farla da padrona.

33′ – Cambio Juventus: fuori Locatelli, dentro Zakaria.

30′ – L’Inter non riesce ad uscire palla al piede e, quando lo fa, pecca troppo spesso di precisione.

27′ – Occasione Juventus. Dybala ruba palla a Brozovic e calcia in porta, Handanovic blocca a terra.

26′ – Ammonito Locatelli (Juv), entrata scomposta ai danni di D’Ambrosio. Ammoniti entrambi i mediani bianconeri.

20′ – Dominio Juventus fino a questo momento con Morata che sembra essere la vera spina nel fianco per la retroguardia di Simone Inzaghi. Inter lenta ed imprecisa.

15′ – Ammonito Rabiot (Juv) per un’entrata in ritardo su Barella.

14′ – Ancora Juventus. Cuadrado ci prova dal limite, Handanovic respinge.

8’ – TRAVERSA JUVENTUS. Cross di Cuadrado dalla destra, Handanovic smanaccia malissimo, la palla si impenna sulla linea di porta ma il tap-in di Chiellini si stampa sulla traversa.

2’ – Ammonito Lautaro Martinez (Int). Animi subito accesi allo Stadium, numero 10 nerazzurro colpisce in pieno volto Locatelli a centrocampo. Vistosa fasciatura per l’azzurro.

1’ – È iniziato il derby d’Italia. Juventus in campo con la classica maglia bianconera, Inter in nerazzurro.