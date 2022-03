Milan è assalto al San Siro, si mira al tutto esaurito

Milan entusiasmo alle stelle tra i tifosi del Milan. L’obiettivo è arrivare al tutto esaurito.

Ad arrivare è il Bologna, non un avversario di prima fascia. Fatto sta che arrivare al tutto esaurito sarebbe un risultato storico.

Il contesto naturalmente la fa da padrone. Un Milan tornato definitivamente ai vertici dopo anni di calvario, ora si ritrova al comando della classifica e lanciatissimo nella lotta scudetto.

I rossoneri hanno in mano il loro destino e i tifosi lo sanno. Il calendario vede in programma Atalanta- Napoli e la delicatissima sfida Juve – Inter. Il Milan con una vittoria a Bologna potrebbe decisamente irrobustire i punti per la fuga scudetto.

Non ci resta che aspettare la partita di Lunedi a Milano.