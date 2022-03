La Juventus ed il ritorno al cardiopalma di Vlahovic a Firenze

Quest’anno la Coppa Italia pare essere molto più interessante del solito. Se da un lato, la storia, il blasone e la rivalità cittadina ha emozionato gli spalti nel Derby di San Siro molto più della partita in sé, questa sera ci sarà un altro match sulla carta elettrizzante. Da un lato la nuova Fiorentina di Vincenzo Italiano, che sta sorprendendo tutti con gioco è prestazioni da big. Dall’altra la Juventus di Max Allegri, vittima di numerosi infortuni, ma che pare aver trovato la quadra finalmente.

Queste due storie, queste due avventure di un pazzo campionato mai così equilibrato, si intrecciano in un unico punto. Un singolo elemento che renderà sicuramente ancora più accesa la partita di stasera al Franchi. Stiamo parlando ovviamente di Dusan Vlahovic, il giovane attaccante serbo che ha percorso la via che porta da Firenze a Torino. Un tradimento che i tifosi non hanno accettato, e che ripete la storia dei vari Chiesa, Bernardeschi, Felipe Melo, sino a Roberto Baggio.

Come arriva la Juventus alla partita

Se fossimo dei dottori, la situazione fisica dei bianconeri sarebbe da considerare davvero preoccupante. Non disperata, ma quel tanto che basta da mettere apprensione nei suoi riguardi. Sono infatti ben nove i giocatori ancora fermi in infermeria, e ad ogni partita il numero dei feriti pare aumentare. Ai vari Dybala, Chiellini, Chiesa e Kaio Jorge, sabato scorso si è unito a loro anche il nuovo acquisto Zakaria.

Ciò nonostante, la Juventus probabilmente riuscirà a schierare un undici titolare di tutto rispetto. Anche senza Dybala e Chiesa, l’attacco potrà contare sull’efficacia e la forza di Vlahovic, vero trascinatore di questa Juve. I bianconeri si affideranno a lui, a Morata e Cuadrado per cercare di portare a Torino un risultato quanto più accomodante per gestire la partita di ritorno in casa.

Vlahovic vs Piatek

L’attenzione sarà tutta su questo confronto. Sul passato che affronta il presente. Fino a due mesi fa, era il serbo a far esultare il Franchi con ogni suo gol. Oggi la fiaccola è passata al polacco Piatek, acquistato da prima per essere la degna riserva di Vlahovic, e poi promosso a suo erede dopo l’addio alla Juve.

Il confronto tra questi due attaccanti animerà gli animi dei tifosi per tutta la partita. Si sa che l’orgoglio viola è un tipo di tifo che non riesce a trattenersi, perciò sarà interessante vedere la reazione dei fans allo stadio ad ogni tocco di Vlahovic. La partita nella partita. Questo è ciò che ci aspetta stasera, alle ore 21 su Canale 5.

Probabili formazioni

FIORENTINA (4-3-3): Terracciano; Odriozola, Milenkovic, Igor, Biraghi; Castrovilli, Torreira, Bonaventura; Gonzalez, Piatek, Sottil. Allenatore: Italiano.

JUVENTUS (4-4-2): Perin; Cuadrado, Danilo, De Ligt, De Sciglio; Aké, Locatelli, Arthur, Rabiot; Vlahovic, Kean. Allenatore: Allegri.