Vittorio Grigolo: “È un viaggio che non augura a nessuno”

Dopo lo scoppio della guerra tra l’Ucraina e la Russia, la compagna del tenore Vittorio Grigolo ha deciso di lasciare Kiev per riabbracciare la sua famiglia. “E’ partita con la mamma. Con amici si sono raggruppati in questo appartamento a Kiev. Nel momento in cui suonava la sirena scendeva in metropolitana. Si è portata dietro una signora con un bambino con il quale ha un legame. Sono in viaggio insieme in 4. Il primo treno diretto per Varsavia non è riuscito a prenderlo. Il secondo, invece, sì ed era diretto a Leopoli. E’ circa un’ora e quaranta dal confine polacco. Poi hanno dovuto prendere un pullman. E’ un viaggio che non augura a nessuno. Immaginate il disagio che c’è“, ha raccontato Vittorio Grigolo ai microfoni di “Storie italiane”.

L’ex direttore artistico di Amici spera di riabbracciare al più presto al sua compagna Stefania Seimur: “E’ uno stress psicologico. Non sappiamo cosa è la guerra fino a che non ci tocca, fino a che non ci bussa alla porta, fino a che non vediamo un ferito, fino a che non vediamo il morto davanti a noi. Se lo vediamo in televisione sembra tutto finzione. Anche i video non li tocchiamo. Poi, quando ci passano davanti ci svegliamo. E questo incubo diventa realtà“, ha dichiarato il tenore che conclude: