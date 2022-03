Inter sei pronta per il terzo round?

Quest’anno Milano si fa sempre più epicentro del calcio italiano. Dopo un decennio di vuoto, zona San Siro può brillare come ha sempre fatto, illuminando le sere di noi fan sportivi. La Scala del Calcio è pronta stasera ad essere il teatro perfetto per il terzo round tra le due contendenti più accanite (e stanche) della Serie A. Inter e Milan tra poche ore scenderanno in campo per l’andata di semifinale di Coppa Italia.

Un incontro che arriva in un momento particolare, per entrambe le squadre milanesi. Sia rossoneri che nerazzurri non stanno certo brillando in campionato, e il Napoli ne ha finalmente approfittato per raggiungere la vetta della classifica. I risultati negativi di ambedue le squadre fanno capire come la tenuta fisica di entrambe non sia più al 100%, e stasera dovranno dar fondo ancora una volta alle loro energie rimaste.

Come arriva l’Inter al match

I nerazzurri sono sicuramente quelli più stanchi tra le due compagini. Il ruolino di marcia dell’Inter da inizio 2022 l’ha portata a confrontarsi continuamente e da subito contro i più grandi club d’Italia e d’Europa. Se non bastasse appunto il campionato e la coppa nazionale, anche l’impegno in Champions League ha determinato parecchio l’andatura della Beneamata in questi primi due mesi.

La sconfitta col Sassuolo e il pareggio con il Genoa penultimo in classifica sono il segnale equivocabile che qualcosa in casa Inter non gira nel modo giusto. Le seconde linee (ad eccezione del solo Sanchez) non stanno rendendo come si sperava, e l’undici titolare è ormai troppo logoro per giocare ogni singolo match. Questa sera quindi sarà importante la voglia di rivalsa, il senso d’appartenenza e il ribadire ancora una volta la propria caratura.

La partita della svolta

Il Derby di Milano non potrà mai considerarsi una partita normale. Per anni è stato l’incontro determinante per tanti campionati. Come il derby dell’anno scorso del 21 Febbraio 2021, in cui l’Inter stravinse con un secco 0-3 sui cugini. Quello fu il momento dello strappo definitivo, il momento in cui i nerazzurri capirono che da lì a pochi mesi avrebbero vinto il loro 19° scudetto. Per questo, per rimandi storici, l’incontro di stasera potrebbe diventare la svolta per una qualsiasi delle due rivali.

Un novità però rispetto alle ultime partite già c’è. Infatti nella lista dei convocati figurano arruolabili sia Correa che Gosens. L’argentino non mette piede in campo in una partita ufficiale dal match di Supercoppa Italia vinto contro la Juventus. Mentre il tedesco pare aver finalmente superato i suoi problemi fisici risalenti già a molto prima del suo acquisto. La loro convocazione non è da sottovalutare, e Inzaghi adesso può avere in mano due nuove carte da usare al momento giusto per far ribaltare il banco.