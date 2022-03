Prende a bastonate un’oca, rischia 2 anni di carcere

Prende a bastonate un’oca e fugge via. Il fatto è successo a Riccione, precisamente nel parco del lungofiume Marano.

La coppia di oche era docile e non aveva mai dato problemi ai vari frequentatori del parco. Per motivi che non sono noti un uomo di Riccione ha impugnato un bastone metallico e si è scagliato contro l’indifeso volatile.

Le persone che hanno assistito al gesto hanno cominciato ad urlare e l’uomo, terminata l’aggressione, ha fatto letteralmente perdere le sue tracce.

Naturalmente i testimoni presenti hanno immediatamente raccontato dettagliatamente il fatto alle autorità che, hanno identificato e denunciato l’aggressore.

Quest’ultimo ora rischia una condanna fino a 2 anni di reclusione per il reato di “Uccisione di animali” (art. 544/bis del codice penale).