Noi anticipazioni: ecco cosa accadrà nella puntata del 10 Aprile

Domenica 10 Aprile giungerà al termine “Noi”, una delle ultime fiction made in Rai nonché il ramake italiano dell’amatissima serie statunitense “This is Us”. Nel corso delle precedenti puntate, gli spettatori hanno avuto modo di affezionarsi alla famiglia di Pietro e Rebecca e alla loro storia d’amore. Scopriamo quindi le anticipazioni cosa accadrà nel finale di stagione di Noi.

Nella prima episodio dal titolo “Napoli“, che andrà in onda come sempre in prima serata su Rai1, le anticipazioni di “Noi” rivelano che le condizioni di Mimmo sono drasticamente peggiorate. Per questo motivo Daniele deciderà di portarlo di nuovo a Napoli, nella città in cui è cresciuto, in modo da portar trascorrere degli ultimi momenti di serenità e stare insieme a tutti i suoi affetti. Ormai vicino alla morte, Mimmo potrà così trascorrere quei restanti attimi di felicità a sua disposizione, proprio in quel luogo da lui tanto amato.

Nel frattempo, continuano i preparativi del matrimonio tra Cate e Teo. I due sono decisi a sposarsi, seppur decideranno di non mettersi alcuna fretta, e di affrontare l’intera organizzazione dell’evento senza alcuna fretta o preoccupazione.

Nel secondo episodio di “Noi” dal titolo “La Luna”, il pubblico sarà ancora una volta catapultato nella suggestiva atmosfera degli anni ’80, proprio nel giorno n cui Pietro e Rebecca si sono innamorati. Vi sarà un nuovo salto temporale nei primi anni ’00 che mostrerà la coppia ormai sposata da 20 anni.

Ma dopo tutti questi anni di matrimonio, Pietro e Rebecca non sono più gli stessi di una volta. Sembra infatti che le cose siano peggiorate e che i due dovranno cercare di affrontare una profonda crisi di coppia che potrebbe dividerli per sempre.

Cosa accadrà Domenica 10 Aprile? Pietro e Rebecca riusciranno a rinsaldare il loro rapporto? Per scoprirlo non resta che aspettare la messa in onda del finale di stagione. Al momento, la Rai non si è pronunciata su un’eventuale seconda stagione, complice anche i bassi ascolti della serie che si è fermata sempre al 16-17% di share. Nonostante ciò, Noi – almeno sulla carta– è stato uno dei progetti artistici più ambiziosi della Rai. Resta da vedere se deciderà di portarlo a termine, a dispetto della percentuale di ascolti.