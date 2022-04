Verona-Genoa: le probabili formazioni del match

Verona-Genoa, Tudor contro Blessin: al Bentegodi va in scena un posticipo di Serie A tutto da vivere. Il Grifone guidato all’allenatore tedesco è reduce dalla prima vittoria della nuova guida tecnica, mentre i padroni di casa vengono da due pareggi e una sconfitte nelle ultime 3. Una piccola crisi per la squadra di Tudor non abituata a questi cali di tensione.

Le probabili formazioni del match

QUI VERONA – Per cambiare la rotta e ritrovare la vittoria, Tudor avrà bisogno di tutto l’impegno dei suoi ragazzi. Mancherò il faro del centrocampo Miguel Veloso: al suo posto chiamato ancora una volta il giovane Ivan Ilic. Invariato il tridente Barak-Caprari-Simeone.

QUI GENOA – Ambiente galvanizzato e voglia di continuare a macinare punti salvezza: Blessin si presenta al Bentegodi con Ostigard squalificato e Cambiaso out per infortunio. Spazio a Bani al centro della difesa, mentre Amiri dovrebbe ottenere nuovamente fiducia e partire dal primo minuto.

VERONA (3-4-2-1): Montipò; Ceccherini, Günter, Casale; Faraoni, Ilic, Tameze, Lazovic; Barak, Caprari; Simeone. All. Tudor

GENOA (4-2-3-1): Sirigu; Hefti, Maksimovic, Bani, Vasquez; Badelj, Sturaro; Melegoni, Amiri, Portanova; Yeboah. All. Blessin