Milan-Bologna, le probabili formazioni del match

Non è più tempo di riposo: dopo la lunghissima sosta per le Nazionali, il Milan di Stefano Pioli è pronto a riprendere il proprio cammino verso un titolo che manca da 11 anni. Dall’altra parte, però, un Bologna scosso dopo l’annuncio di Mihajlovic e determinato a fare tutto il possibile per regalare al proprio mister una prestigiosa vittoria.

Le probabili formazioni di Milan-Bologna

QUI MILAN – Due settimane per ricompattare il gruppo e unirsi verso un unico obiettivo: lo scudetto. Tornati a Milanello i nazionali, Pioli è pronto a schierare la propria formazione tipo. L’unico ballottaggi riguarda il post al fianco di Tomori: Kalulu è ancora in vantaggio su capitan Alessio Romagnoli. Possibile chance dal primo minuto anche per Rebic, apparso in palla nell’ultima uscita pre-sosta.

QUI BOLOGNA – De Silvestri si ferma per un mese e Kasius potrebbe a sorpresa spuntarla come titolare. Ancora in dubbio Roberto Soriano, fermo ai box per un fastidio a un dito del piede. Scalpita Vignato sulla trequarti.

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Kalulu, Tomori, T. Hernandez; Bennacer, Tonali; Messias, B. Diaz, Leao; Giroud. Allenatore: Pioli.

BOLOGNA (3-4-3): Skorupski; Soumaoro, Medel, Theate; Hickey, Schouten, Svanberg, Dijks; Orsolini, Arnautovic, Barrow. Allenatore: Mihajlovic