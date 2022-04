Oroscopo di Paolo Fox Lunedì 25 Aprile 2022: Acquario nervoso

Ariete Siamo arrivati ad un punto importante ma ancora un po’ faticoso di questo 2022. Dal 10 Maggio Giove entrerà ufficialmente nel segno e da quel momento in poi ci saranno novità. Queste sono delle giornate faticose perché molti dovranno tagliare con un passato inutile e così inizieranno a vivere meglio. Non sottovalutate l’amore.

Toro Avete perso più tempo a spiegare cose, a giustificarvi per qualcosa che non avete fatto più che ad intraprendere nuovi percorsi. Adesso finalmente potete riemergere ma avete anche bisogno di giustizia, tra le giornate migliori della settimana quelle di giovedì e venerdì ma in generale giorno dopo giorno ci sarà un’evoluzione.

Gemelli Ultimamente ci sono stati parecchi contrasti anche nel modo di vivere l’amore ed alcune coppie pur se forti e innamorate si sono trovate a dover decidere su questioni riguardanti i figli, la casa e con ogni probabilità ci sono state anche delle piccole baruffe ma adesso bisogna andare avanti. Tutte le questioni di lavoro che in questa fase si sono bloccate, da maggio inizieranno a rifiorire. Questa è una settimana che pone ancora qualche piccolo interrogativo.

Cancro I nati sotto il segno del Cancro questa settimana dovranno mettercela tutta. Questo è un cielo importante, avremo il Sole favorevole, Mercurio molto intrigante, Venere, Giove e Marte utili anche per iniziare un progetto o per fare una scelta di lavoro. Cercate di essere meno scettici in amore.

Leone Per il segno del Leone è molto importante recuperare serenità e questo potrete farlo innanzitutto facendovi valere nell’ambito del lavoro perché in questo momento e anche nei prossimi due mesi state facendo più cose e a volte vi chiedete se queste andranno bene oppure no. Ci sono grandi opportunità per le coppie che si vogliono bene di ufficializzare una storia.

Vergine Questa settimana è molto importante mantenere la calma, ci sono diverse opposizioni planetarie per cui bisognerà lottare contro qualcuno che non è dalla vostra parte o che magari cerca di rallentare i vostri passi. Restate vincenti ma ultimamente state avendo parecchie complicazioni per cui il consiglio dell’astrologo è quello di farsi scivolare le cose addosso in questi giorni.

Bilancia Abbiamo un cielo molto particolare perché la seconda parte dell’anno vivrà sulla base delle scelte che verranno fatte adesso quindi chi cerca la pace e la tranquillità avrà una seconda parte dell’anno interessante ma se non si affronta un problema restate sospesi. Per questo c’è un oroscopo ancora un pochino nervoso. Se una storia traballa Maggio sarà il mese più complicato per l’amore.

Scorpione Cercate di tenere a bada tutte le tensioni ma soprattutto allontanate le persone che possono creare qualche disagio. Abbiamo Venere, Marte e Giove favorevoli quindi trionfa il buon senso. Ultimamente siete diventati anche molto esigenti in amore, i cuori solitari possono avere in questo periodo un momento di grande forza in più.

Sagittario Per il Sagittario è molto importante adesso pensare alle grandi novità che Maggio permette però molti nati del segno potrebbero trovarsi a vivere una situazione di stallo. Adesso bisogna solo evitare le piccole complicazioni e in questo periodo cercare di guadagnare di più non solo in termini di denaro ma anche di fiducia negli altri.

Capricorno Settimana particolare perché siete pieni di pensieri e anche di buoni progetti ma se non decidete cosa fare, tutto potrebbe complicarsi. Da Maggio nulla sarà impossibile ma è probabile che si modificherà poco nella vostra vita, quindi se non siete contenti di quello che fate continua a farlo senza troppe variazioni. In amore questo è un oroscopo importante ma attenti a non riversare in amore i problemi che vengono dall’esterno.

Acquario L’Acquario è particolarmente nervoso in questo momento forse perché state aspettando una risposta, forse perché siete alla ricerca di opportunità maggiori, Giove tornerà favorevole da Maggio e molti si saranno liberati di un peso. In questi giorni c’è una vera rivoluzione in atto nella vostra vita, l’unico dubbio che potrebbe affliggervi è quello di non essere troppo accomodanti. Se c’è stato un errore bisogna riconoscerlo.